La compleja relación de Silvia Pérez con su madre: “Me echó de casa y no vino a verme al teatro”

Silvia Pérez habló con total honestidad sobre una de las relaciones más difíciles de su vida: la que tuvo con su mamá. En una charla íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), la actriz recordó cómo fue crecer sintiéndose poco valorada, y cómo esa herida la acompañó incluso en los años de mayor éxito. Con sinceridad, contó lo que le dolió la falta de apoyo y cómo, con el tiempo, logró perdonar.

De tres hermanas, Silvia es la del medio. Desde pequeña, vivió una dinámica familiar compleja. “Mi mamá nunca me hizo sentir linda. A mis hermanas sí, pero a mí no”, confesó. Esa sensación de no ser suficiente la acompañó incluso cuando el país entero la consagró como Miss Siete Días en 1974, y luego como Miss Argentina. Su belleza era evidente para todos, menos para quien ella más necesitaba: su madre.

Silvia Pérez, Miss Siete Días.

Ya como figura en ascenso, Silvia incursionó en el modelaje y luego fue convocada para el programa Frac, Humor para la noche. Más tarde, trabajaría con Alberto Olmedo, convirtiéndose en una estrella. Pero, en todo ese recorrido, su madre estuvo ausente. “Ella tenía celos. Quiso ser actriz y no pudo. Entonces, cuando yo empecé, fue muy difícil”, explicó. La falta de apoyo, derivó en peleas que terminaron por alejarla de su hogar. “Me fui de mi casa porque mi mamá me echó. No venía a verme al teatro, y eso me lastimaba muchísimo”.

Silvia Pérez en +Caras: “Mi mamá nunca me hizo sentir linda”.

El golpe emocional fue profundo y persistente. “La palabra de la madre es muy importante. No sentirme aprobada por ella fue de lo más doloroso”, reconoció. A pesar del éxito profesional, la herida de no ser valorada en lo íntimo seguía abierta. Sin embargo, con el paso del tiempo, se permitió verlo desde otra perspectiva: “Lo triste es que tenía una relación fea, de enemistad. Pero hoy veo la historia de mi mamá y comprendo casi todo lo que hizo. Trato de tomar el amor que me dio a su modo, porque eso es lo más sano para mí”.

Silvia Pérez y su mamá en la Revista Caras: un momento de sanación

Después de tantas tensiones, un momento muy especial en sus vidas ocurrió de la mano de la Revista Caras. Juntas, protagonizaron una producción inolvidable para ambas; pero, especialmente para su mamá, quien pudo cumplir un sueño. “Ella estaba fascinada, muy contenta. Veo esas fotos y pienso: qué suerte que le pudimos dar esa alegría. Fue una forma de valorarme”.

Silvia Pérez: “La perdoné a mi mamá, absolutamente”.

Por último, recordando su partida, Silvia Pérez compartió la mezcla de emociones que la sacudió. “Lloré muchísimo, nunca lloré tanto. Pero también sentí que ya no estaba en la mira”, dijo. Hoy, con distancia, pero sobre todo amor, asegura que “la perdoné absolutamente. Me sentí querida y le pude dar felicidad”.

MDP