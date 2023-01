Mauro Icardi rompió el silencio y compartió un comunicado en el que enfrenta las versiones de infidelidad de Wanda Nara con el futbolista Keita Baldé.

Las versiones las reveló el periodista español Jordi Martí en Intrusos. "Anoche se produjo una discusión tremenda entre Mauro Icardi y Wanda Nara, según me contó el entorno directo de él, ella se escapó a Dubái con un jugador de fútbol, excompañero de Icardi", contó en un vivo.

Lo cierto es que, tras estas duras declaraciones de Jordi, Mauro Icardi y su entorno negaron las versiones y fue el propio Martí quien aseguró tener pruebas contundente de que el deportista se habría comunicado con la esposa de Keita.

Sin embargo, las excusas no fueron suficientes y Mauro compartió un mensaje en el que aclaró la situación. "Te voy a ahorrar el chimento así tenés tiempo para otra cosa. Solo avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no paraba de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados), desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados porque mi propia mujer me los mandó.. Solo te voy a publicar mi puesta en contacto anoche con esta chica y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 am de Turquía hablando por videollamada y organizando la vuelta de nuestros hijos", comenzó Mauro Icardi con su descargo.

Mauro Icardi compartió un mensaje en redes y contó toda la verdad sobre la infidelidad de Wanda Nara

"También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina, Como tercero y último de mi ambiente nadie te contactará y si sucede te autorizo a publicar pruebas pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho" , disparó.

Luego, Mauro Icardi compartió la charla que mantuvo con la mujer de su colega y agregó: "Cómo no le voy a avisar a su mujer que su marido anda escribiéndole a miu mujer, que hasta dejaría su familia por ella. (Tengo los mensajes acordate)".

La historia de Wanda Nara con Keita Baldé según Jordi Marti

La versión de romance entre Wanda Nara y el jugador Keita Baldé comenzó gracias a Jordi Martí, el periodista español también especializado en el escándalo Shakira y Piqué.

El paparazzi contó que Keita Baldé es un futbolista de 27 años que lleva casado 8 meses y había sido compañero de Mauro Icardi en la liga europea.

Según lo que contó, La empresaria y el jugador senegalés se escaparon a Dubai donde tuvieron un romance fugaz. "Me dicen que este jugador lleva casado ocho meses, a poco de casarse conoció a Wanda y hubo un flechazo entre ellos. Keita Baldé viajó a Dubai con su equipo a jugar unos partidos y ella se escapó para verlo", continuó el periodista.

“Están alojados juntos en un hotel. Lo que me dicen es que Wanda y Mauro se estaban reconciliando, incluso ella llegó a platearse volver a Estambul con Icardi y esto ha sido una puñalada para él”, aseguró Jordi Martín.

Keita Baldé, el supuesto tercero en discordia entre Mauro Icardi y Wanda.