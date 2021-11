Revelan más detalles de la charla privada de Benjamín Vicuña y Wanda Nara: "Él estaba..."

Wanda Nara y Benjamín Vicuña mantuvieron una charla telefónica picante, una vez que salió a la luz el affaire de la China Suárez con Mauro Icardi.

A pesar de que el actor chileno intentó mantenerse al margen, apenas estalló el wandagate aparecieron detalles sobre la conversación entre Vicuña y Wanda que no dejan bien parada a la China.

Lo cierto es que, a semanas de estallada la polémica, en Intrusos revelaron más información sobre la llamada entre ambos damnificados. "Me dijeron que Wanda tiene el registro de sus conversaciones con él guardadas”, dijo Paula Varela en el programa.

Benjamín Vicuña defendió a la China Suárez en medio del escándalo con Wanda Nara.

"Me llegó información por el lado de él. A medida que pase el tiempo, van a salir más cosas a la luz. Él estaba muy enojado con la China cuando hablaron y se fue de boca. Tuvieron una charla muy cómplice donde él le aseveró todo y le dijo que sabía todo”, disparó.

Wanda Nara también llamó a la China Suárez

Una vez que confirmó el encuentro con Mauro Icardi en París, Wanda Nara llamó a la China Suárez para enfrentarla.

"Wanda le dice 'ya vi el teléfono de mi marido, sé todo, que se vieron. Hablé con él y me dijo que sí. ¿Se encontraron?'", contó Varela.

Wanda Nara también llamó a la China Suárez

"La China le contesta 'sí, la verdad que sí, es cierto. Estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente'. Ella le dice 'pero quédate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro no se le paró'. Estuvieron, intentaron, y no pudo", agregó la periodista.

AM