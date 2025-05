Mauro Icardi denuncia a Wanda Nara públicamente: de la "mentira de la revinculación" a los "incumplimientos de las órdenes del juez"

Los conflictos entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúan en su punto más álgido y entre la tarde y la noche de este martes encontraron un nuevo capítulo. Coordinados como pocos, tanto la China Suárez como el futbolista decidieron llenar sus redes sociales de respuestas, descargos y capturas de pantalla que buscaban exponer a sus detractores.

Las palabras de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Primero fue la China Suárez, que respondió a muchos de los rumores y versiones que circulaban sobre ella y su pareja, todo con un tono de ironía bien marcado. Luego llegó el turno de Mauro Icardi, que arremetió de lleno contra Wanda Nara, tirando por la borda muchos de los argumentos e informaciones que suelen circular a su alrededor.

“Para tantos que preguntan por qué mis hijas no estuvieron en los festejos y los de mi pareja sí…acá va, y vamos a ir sacando las caretas, que falta poco”, comenzó diciendo Mauro icardi en sus historias, con un fondo negro y letras blancas. Tras eso, comenzó a enumerar razones. “La madre no las deja salir del país”, “La madre me impide hablar con mis hijas”, “la madre me impide que vea a mis hijas”, “La madre recusa jueces porque, obviamente, no le dan lo que quiere”, fueron las primeras cuatro grave acusaciones que lanzó.

Mauro Icardi subió una foto diciendo que extrañó a sus hijas durante los festejos con el Galatasaray.

Con esas primeras declaraciones, se explayó y dio detalles sobre las pericias y la causa. Icardi aseguró que las pericias psicológicas realizadas a sus hijas “dicen que las menores repiten lo que dice la madre” y que existen varios incumplimientos a las órdenes que dio el juez, además de “exponerlas constantemente en redes sociales” a pesar de que a él le “hizo una denuncia para que no las pueda mostrar”.

Lo más llamativo de esta denuncia pública contra Wanda Nara, vino a partir del punto diez. Allí, Mauro Icardi aseguró que no existe tal cosa como la revinculación porque “el vínculo siempre estuvo” y es “solo es invento y capricho de la madre”. Algo que según él “está en el expediente”.

Mauro Icardi y sus hijas.

Por último, como si no fuese suficiente, el futbolista auguró que “ya falta poco para tener la noticia más esperada”, lo que será el punto de partida para que pueda “responder uno por uno a tantas mentiras, inventos y barbaridades dichas para ensuciar y cambiar el foco de lo real”. Algo a lo que sumó una serie de graves acusaciones contra el abogado de Wanda Nara.

De esta forma, Mauro Icardi denuncia públicamente a Wanda Nara y da su versión de los hechos. Es la primera vez que el futbolista decide hablar de esta manera sobre el proceso judicial, sin guardarse nada sobre lo que le sucede.