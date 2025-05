Durante la jornada de ayer, Mauro Icardi y la China Suárez usaron sus cuentas de Instagram para responder a las críticas. Esto no solo generó un gran revuelo en las redes sociales, sino que también la actriz terminó por cruzarse fuertemente con Yanina Latorre. A las horas, el futbolista compartió un extenso descargo en sus stories y aseguró que irá por todo, haciendo referencia a la tenencia de las hijas que tiene con Wanda Nara.

El rosarino anunció, nuevamente, sus próximos pasos mediante su cuenta de Instagram. A través de un escrito donde apunta contra los medios y los abogados de su exesposa, confirmó que su objetivo, más allá de la revinculación con sus hijas, es conseguir la tenencia.

Mauro, Francesca e Isabella Icardi

Mauro Icardi confirma que luchará por la tenencia de sus hijas: “Voy por todo y contra todos”

Al igual que la China Suárez, Mauro Icardi volvió a expresarse en sus redes sociales. El jugador del Galatasaray publicó un extenso texto en donde hace referencia a la revinculación con sus hijas, apunta contra Wanda Nara y su abogado y asegura que irá hasta las últimas consecuencias para obtener la tenencia de Francesca e Isabella Icardi.

“1:30 de la madrugada en Turquía y acá esperando la llamada de mis hijas como acordamos con el Ministerio Público Tutelar. Ninguna re vinculación, por si no saben los periodistas mediocres que hablan del caso”, inició el rosarino.

“El vínculo siempre estuvo y está presente en el expediente. La supuesta revinculación es el capricho de la madre que quiere alejar a mis hijas… Pero falta poco… Tic, tac”, continuó respecto a los encuentros cancelados con sus hijas, después de haber desobedecido las medidas de la Justicia.

El descargo de Mauro Icardi

“Por lo visto, el Dr. Payarola decide si las niñas quieren hablar o no. Perdón, Dr. no… Recuerden que no tiene matrícula. ¿Cómo le dolieron los posteos no?”, expresó respecto a la carrera del letrado que representa a Wanda Nara.

“Así hace 6 meses estamos. Desobedecen órdenes de un juez, desobedecen las órdenes de una psicóloga del Ministerio Público que se encarga de la salud mental de mis hijas… Desobedecen órdenes de un defensor de menores… Espero que la sanción a este individuo y la progenitora por parte de la Justicia sea como corresponde”, rezó. “No vengan llorando después en los programitas de chimentos y victimizandose”, señaló.

“Voy por todo y contra todos!!! Voy por la TENENCIA de mis hijas, y quiero ver a los moralistas y tan buenos padres y madres cuando las niñas estén a salvo y felices, que discurso van a inventar!!”, sentenció. “Estos individuos deplorables son los que defienden a mis hijas. ¡¡¡Qué vergüenza!!!”, finalizó el jugador.

Mauro Icardi y la China Suárez recurrieron a las redes sociales para expresarse contra las críticas y enfrentarse nuevamente a los medios. Sin embargo, esta vez, el santafesino disparó duramente contra Wanda Nara y confirmó que irá por la tenencia de Francesca e Isabella Icardi.

MVB