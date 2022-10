Mauro Icardi rompió el silencio en medio de su crisis con Wanda Nara: "Salgo a hablar por los chicos"

Mauro Icardi rompió el silencio. En medio de su crisis con Wanda Nara, el futbolista realizó un vivo en donde salió a aclarar algunas cosas sobre su presente con la mediática.

"No voy a volver a hablar por un tiempo, es mi perfil. Estaba aburrido, pero se hablaron tantas cosas que tenía que salir a aclarar", comenzó Icardi, quien aseguró que sólo volvería a hacer un live en caso de tener que aclarar algo. "No soy tan boludo como para bancarme tanto", agregó.

"La verdad que estoy hablando porque vengo bancando hace rato mucha mentira y es hora de aclararlo; dar la cara", continuó el deportista en su cuenta oficial. "No entiendo por qué se asustan tanto o dan tanta prensa a todo esto. Porque siempre puse fotos de mi familia, de mi mujer, del fútbol...no sé por qué se asombran tanto de todo esto", lanzó Icardi.

"Todavía no estoy separado, estoy casado todavía, cuando venga la semana que viene vamos a ver qué hacemos, porque se generó un ambiente, hay mucha mentira mediática. Ella está enojada, yo estuve enojado y sin cosas que pasan en una pareja y que se pueden arreglar de otra manera", dijo contundente sobre su relación con Wanda Nara. "Hablo diariamente con Wanda. La semana pasada estuve en Buenos Aires, no hay motivo para seguir con el circo mediático. Cuando vuelva lo hablaremos", agregó.

Luego, se centró en cómo está repercutiendo todo este escándalo en sus hijos."Los nenes miran las noticias. Tienen sus redes sociales y obviamente ven lo que se dice y me preguntan", explicó Mauro. "Siempre les aclaro y les digo la verdad de todo. Somos personajes públicos, famosos...que están siempre siendo noticia. Me gustaria que fuera por otras cosas, pero desgraciadamente no es así"

Cómo está su relación con Wanda Nara

El deportista habló sobre cómo se encuentra su vínculo con Wanda Nara. "Hasta Miami estuvo todo bien, la semana pasada estuve en Buenos Aires. Hay discusiones como toda pareja. Pero de un día para el otro le garró a Wanda poner ese comunicado en Instagram cuando me estaba hablando de otras cosas".

"Más vale reírse, dejarlo pasar y la gente se olvida", cerró.