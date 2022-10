Reapareció Maxi López y habló de la traición de Mauro Icardi y Wanda Nara

A pesar de que soplan vientos de paz entre Maxi López y Wanda Nara, una picante entrevista revivió el escándalo ya antiguo sobre la infidelidad con Mauro Icardi.

El ex futbolista fue sorprendido en Londres por Pio D'Antini y Amedeo Grieco, conductores del programa humorístico Emigratis de Mediaset, donde no dejaron de lado aquel antiguo percance entre los ex amigos.

"Te hizo esa bastardeada con tu amigo, ¿no? No se hacen esas cosas. ¿La culpa es de ella o de él?", le dijeron los conductores y Maxi López sorprendió con su respuesta. "Fue de ambos".

Luego, Maxi también comparó a su actual mujer, Daniela Christiansson, con Wanda Nara y fue contundente. "Antes manejaba eso”, dijo mientras señalaba un vehículo más sencillo. “Y ahora manejo una Ferrari”, disparó.

Maxi López habló de la "icardeada" : "No tengo"

Aunque Maxi López y Wanda Nara dejaron atrás su histórico conflicto, durante 2019 el ex deportista se despachó con crudeza contra su ex mujer.

En ese entonces, habló sobre la traición del que era su amigo, Mauro Icardi, y cómo vivió esos años. “No tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese; lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada”, aseguró Maxi en diálogo con el programa El que abandona no tiene premio por FM Club Octubre.

“Elegí ser feliz. Y es una elección de vida. Las cosas te pueden salir bien o mal. En aquel momento fracasé en mi vida como pareja. Pero después me queda toda la vida para ser padre y para mis hijos. Fue una situación y ya está. Se sigue adelante", concluyó.