Mauro Icardi rompió el silencio tras el escándalo con Wanda Nara y la China Suárez: "Tuve un error"

Tras el escándalo con Wanda Nara y la China Suárez, Mauro Icardi solo “habló” en redes a través de posteos en los que le declaraba todo su amor a su esposa y se mostraba arrepentido. Finalmente, y tras la entrevista de la actriz con Alejandro Fantino, el delantero del PSG rompió el silencio.

“Fueron días tristes. Pero creo que ya pasó. Todo lo que pasó en este mes lo pudimos resolver de la mejor manera juntos. Ya se ha habló todo. Fueron momentos tristes, difíciles que los pudimos solucionar", dijo en el programa especial “Susana Giménez, invitada de honor”, que estrenó hoy en “Paramount+”.

Mauro Icardi rompió el silencio en el programa especial “Susana Giménez, invitada de honor”.

Icardi, además, reconoció que su acercamiento con la China fue un error y que el amor que siente por su esposa nunca mermó. "El amor que tengo por Wanda lo saben todos. Como contó ella, yo me casé muy chico, con 20 o 21 años, y era para toda la vida mi amor. Soy muy a la antigua también. Creo que tuve un error y ya lo pudimos solucionar", confesó.

En medio de su revelación, luego el periodista contó otro detalle no menor que está afectando a la pareja. “Y me cuentan que le habría agregado: ‘queremos cosas distintas para nuestras vidas, y vos todavía no lo entendés’", agregó el periodista de Mitre Live, quien luego hizo una aclaración: "A mí lo que me cuentan, y lo ponemos en potencial obviamente, es que Icardi sigue insistiendo en abrir la pareja”, agregó el periodista.

“La respuesta negativa de Wanda en su momento termina con toda esta situación de la China Suárez, por eso me parece que no es menor este dato”, agregó Juan.