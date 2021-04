Mauro Viale: Se conoció la razón de su repentina muerte

Mauro Viale murió el 11 de Abril en un reconocido sanatorio de la ciudad de Buenos Aires tras haber contraído Covid-19. Pero en las últimas horas, los médicos que atendieron al periodista sumaron un detalles sobre la inesperada muerte.

Gabriel Novick, director médico de Swiss Medical, propietaria de la clínica donde estuvo internado Viale, explicó: “Él estuvo internado en uno de los sanatorios del grupo, estaba en mejor estado general de su cuadro respiratorio y después sobrevino este cuadro súbito cardiovascular”.

Y agregó: “Respecto de las causas, o su vínculo con el proceso previo que tenía, o con el proceso de vacunación, es difícil de determinar. Fue un cuadro súbito cardiovascular vinculado al proceso de internación, pero no necesariamente al proceso de vacunación, ni a su cuadro respiratorio, que había mejorado”.

Claudio Zin, por su parte, manifestó en televisión que “Fue una muerte súbita en el curso de un Covid severo. El paro generó una muerte súbita porque no se lo pudo recuperar. Y ahí el Covid es determinante, porque es muy difícil que su aparato respiratorio responda en un procedimiento de resucitación”.

Jonatan Viale regresó a la radio tras la muerte de Mauro Viale: su conmovedor testimonio

A una semana de la muerte de Mauro Viale, su hijo Jonatan Viale regresó a Radio Rivadavia a su programa Pan y Circo.

El periodista fue recibido por sus colegas, quienes le dieron una cálida bienvenida. Baby Etchecopar fue quien le dio el pase y el lugar para que el conductor exprese sus sentimientos en este particular momento.

"Lo único que se me ocurre decir es gracias. Perdón por la voz. Todo el fin de semana estuve bien, pero ahora, cuando se me acercaba al aire, se me fue cerrando la garganta. Es angustia... Yo quiero decir gracias a las autoridades de la radio porque bancaron un montón. Vi todo; no contestaba porque no podía. Contesté lo que pude contestar, pero gracias. Gracias a la gente de América, que ayer le hizo un homenaje hermoso a mi papá. No quiero empezar a nombrar porque es impresionante”, dijo Jonatan Viale en un audio que difundió Infobae.

Luego, reveló cómo atraviesa su mamá Leonor esta desconsolada pérdida. “Mi mamá está... está ahí, como puede. Creo que no cayó todavía. Mi hermana es la que más golpeada está, pero lo tiene a Alexis y estoy yo, mi mamá y está Mica, mi mujer. Sin Mica yo me hacía percha, me caía y no me levantaba más. Mica es una leona, encontré ella la compañera definitiva”, disparó.

Jonatan Viale y la conmovedora anécdota con su hijo

Visiblemente conmovido, Jonatan Viale reveló una conmovedora anécdota que incluye a su hijo Romeo, quien recordó a su abuelo Mauro Viale.

“Soy un tipo súper racional, no creo en la metafísica, y empezás a ver señales. Seguramente soy un pelotudo, pero el otro día Romeo, mi hijo, me dice de la nada: ´Maradona’. ’¿Qué cosa, mi amor?´, le contesto. ’¿Maradona jugó en River?´. ’No, no, Maradona no era de River’", cuenta el periodista y continúa. "‘Maradona está con el bubu, ahí’, me dice. Y yo me quedé en silencio. ¿Cómo asoció a mi viejo con Maradona? No sé. conectó eso. Y me partió. No sé qué pasó en la última semana, pero (a mi papá) lo siento todo el tiempo”.