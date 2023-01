No se llevaron el premio de los 15 millones, pero Maxi Giudici y Juliana Díaz encontraron el amor dentro de la casa más famosa del mundo. Hoy con los dos afuera del certamen todos se preguntan como seguirá su relación. Lo cierto es que los protagonistas desde un principio dijeron que seguirán su relación en el exterior.

Maxi, quien es el último eliminado, visitó varios programas, en Buen Telefe habló sobre la sorpresiva reacción de Juliana cuando Santiago Del Moro anunció que su novio tenia que abandonar la casa. "Ella me estaba esperando, me admitió, pero también sabía lo importante que era para mí", dijo el cordobés.

En el ciclo le preguntaron si ya se dicen "mi amor", a lo que Maxi respondió y dio un anuncio inédito: "Nos vamos a ir a vivir juntos”. Luego detalló un poco los planes que tiene con la santafecina. "Por ahora vamos a vivir acá, en Buenos Aires. Después seguramente en Córdoba, o acá, pero juntos", agregó Giudici.

Se lo ve muy felices y así lo expresó Juliana en una entrevista con Ulises Jaitt. “No puede hacer todo todo bien. No le vamos a dar tan buen puntaje, sino las chicas me lo van a querer robar”, dijo la ex participante con respecto a los encuentros íntimos que tiene con su novio. "Recontra aprobó la materia. Es el candidato a casarme. Me gustaría que hagamos algo en una playa. Es un obrero”, señaló al final.

EF.