No es una novedad, pero Máxima Zorreguieta supo romper con aquellos paradigmas que indican cómo tiene que ser una reina y que no tuvo ningún problema a la hora de actuar distinto a lo que se imponía antiguamente, Su personalidad la llevan a actuar de esta forma y también tener una humildad realmente destacable y considerable: en una nueva actividad, a la que asistió con el rey Guillermo Alejandro, podría haberse quedado observando desde lejos y no interactuar. Sin embargo, tomó la decisión de armar una sándwiches con unos niños que son habituales participantes de un taller de cocina y asombró con su talento culinario que parece no haber olvidado y que siempre lleva presente consigo en cada momento de su vida.

Máxima Zorreguieta.

Máxima Zorreguieta se sumó a una actividad en un taller de cocina

Con Amersfoort como destino, los reyes de Países Bajos se hicieron presentes en la localidad perteneciente a Utrecht para formar parte de la conferencia de "Más acceso al arte", llevada a cabo en un reconocido hotel de la zona. La organización estuvo a cargo de "Más Música en el Aula", fundación a la que preside honoríficamente Máxima Zorreguieta y que también convocó a Guillermo Alejandro, su esposo.

La reina consorte no olvida sus valores y tiene la humildad presente, es por eso que tomó la decisión de sumarse a una actividad realizada por chicos de quinto de primaria que son parte de un taller de cocina. En modo cocinera, la integrante de la Familia Real neerlandesa, comenzó a tomar los panes para untarles aderezo y, siendo una especialista, se tomó el tiempo de que aprendan a sacar la excesiva cantidad de rellano con una cuchara.

Posteriormente, tomó unos recipientes y distribuyó los ingredientes en cada uno de ellos. Luego, colocó sobre una tabla para que los presentes pudieron saborearlo. Todo esto generó un gran ambiente de complicidad, risas y aplausos para lo que acaba de ocurrir, algo que seguramente los infantes nunca olvidarán en su vida.

Una vez más Máxima Zorreguieta, reina consorte de los Países Bajos, demostró que no teme el dejar de su imagen de sofisticación, elegancia y fineza para acompañar a unos niños y compartir un momento que no solamente quedará para el recuerdo sino que es algo que nace su corazón, está en su esencia y son gestos realmente genuinos. Esta fue una nueva participación y acto que dio que hablar, como siempre para bien, de la esposa de Guillermo Alejandro, ambos monarcas del país europeo.

BL