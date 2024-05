Susana Giménez y Mecha Sarrabayrouse tiene una relación entrañable. Madre e hija se llevan de maravillas y siempre comparten tiempo juntas, mostrándose muy cómplices y divertidas.

En esta oportunidad, fue Mecha quien a través de las redes sociales compartió un video de lo más llamativo de su mamá mientras viajaban en auto.

En el clip, que Sarrabayrouse filmó de incógnito, se la puede ver a Susana cantando la Marcha de San Lorenzo muy animadamente. Sin embargo, la melodía se vio interrumpida por una llamada y la diva, fiel a su estilo, lanzó un exabrupto al aire.

"¿Quién llama? Pero la p... madre", se le escucha decir a Giménez en el video que fue difundido a través de TikTok.

El miedo de Susana Giménez cuando quedó embarazada de Mecha Sarrabayrouse

Susana Giménez se enamoró en su adolescencia de Mario Sarrabayrouse, ella aún estaba en el colegio cuando quedó en embarazo de su novio de 23 años.

La idea de tener que enfrentar a su padre, Augusto Johnny Giménez Aubert, para contarle que iba a ser madre tan joven cursando quinto año, era una idea que la atemorizaba. "Tenía un miedo que me moría, mi papá me iba a matar. Yo estaba en el colegio, estaba por terminar el quinto año", enfatizó Susana Giménez.

"No sé, pensé en hacer cualquier cosa... Bajaba mucho la escalera. Me tiré del techo de un barco. ¡Mecha siempre me lo reprocha! Pero ¿Quién le decía a mi padre. Mi padre había sido militar", contó la actriz en otra entrevista.

Susana Giménez aclaró que nunca le interesó tener más hijos, por lo que solo tuvo a su hija Mercedes Sarrabayrouse. Finalmente la actriz contó que no fue ella le blanqueó el embarazo a su padre.

