Susana Giménez es una de las mujeres más admiradas y amadas por millones de fans en el país y en la región. Hace poco, Secretos Verdaderos de América TV publicó un compilado de entrevistas que la actriz y presentadora ha dado con información precisa sobre su vida. Por ejemplo, la razón por la que solo tuvo una hija.

En una entrevista con Jorge Lanata en el 2001, Susana Giménez respondió a la pregunta del millón. ¿Por qué no tuviste más hijos?

Se conoció la verdad por la que Susana Giménez tuvo sola a su hija Mecha Sarrabayrouse.

"Te digo la verdad, yo no soy de familia numerosa", afirmó la diva, luego Secretos Verdaderos remarca que la diva "sació su deseo de ser madre con la llegada de Mecha", su única hija.

"Creo que tuve una sola hija porque me dediqué mucho a mi carrera y no podía", dijo la diva, según Secretos Verdaderos.

La angustia de Susana Giménez para contarle a su padre que estaba embarazada

Susana Giménez se enamoró en su adolescencia de Mario Sarrabayrouse, ella aún estaba en el colegio cuando quedó en embarazo de su novio de 23 años.

La idea de tener que enfrentar a su padre, Augusto Johnny Giménez Aubert, para contarle que iba a ser madre tan joven cursando quinto año, era una idea que la atemorizaba. "Tenía un miedo que me moría, mi papá me iba a matar. Yo estaba en el colegio, estaba por terminar el quinto año", enfatizó Susana Giménez.

"No sé, pensé en hacer cualquier cosa... Bajaba mucho la escalera. Me tiré del techo de un barco. ¡Mecha siempre me lo reprocha! Pero ¿Quién le decía a mi padre. Mi padre había sido militar", contó la actriz en otra entrevista.

Susana Giménez aclaró que nunca le interesó tener más hijos, por lo que solo tuvo a su hija Mercedes Sarrabayrouse. Finalmente la actriz contó que no fue ella le blanqueó el embarazo a su padre.