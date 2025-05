Sin mangas y ajustado, el imponente look de Letizia Ortiz en su reencuentro con la Princesa Leonor en Panamá

La reina Letizia, de España, ha vuelto a sorprender con su impecable estilo, esta vez durante su visita no oficial a Panamá para reencontrarse con la princesa Leonor, quien se encuentra a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

En la recepción a bordo del barco, Letizia lució un vestido rojo que no solo destacó por su elegancia, sino también por su simbolismo y conexión emocional con su hija.

El vestido, de la firma española Poète, es una pieza que la reina ya había estrenado anteriormente. Se trata de un diseño de seda en corte midi, con manga larga, lazada al cuello y falda en "A", que aporta un aire clásico y sofisticado. El color rojo, además de ser un tono que Letizia suele utilizar con frecuencia, es un guiño a España y a la ocasión especial que se celebraba.

Letizia Ortiz en el evento junto con su hija, la princesa Leonor

Para complementar su atuendo, la reina optó por un clutch de mismo color, unos cómodos zapatos dorados para disfrutar la ocasión. Los pendientes, también en tono dorado, presentaban un diseño geométrico inspirado en la rosa de los vientos, un símbolo de la tradición marinera. Ha circulado, además, que Letizia eligió un anillo con la inscripción "Amor che tutto move", un detalle que refuerza el mensaje de amor y unidad familiar.

Detalles de la visita de Letizia a su hija, la princesa Leonor

La reina de España viajó a la capital panameña para reencontrarse con la princesa Leonor, quien se encuentra participando en el crucero de instrucción a bordo del buque escuela de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano. El momento tuvo lugar durante la maniobra de atraque del barco en la terminal de Cruceros de Amador, tras casi cuatro meses sin verse.

Las imágenes del momento, publicadas por las redes oficiales de la Casa Real de España, llamaron rápido la atención de sus seguidores, no solo por el emotivo reencuentro madre e hija, sino porque, nuevamente, Letizia Ortiz deslumbró con su manera de vestir. El look de la reina en esta ocasión, no solo destacó por su estética, sino también por el mensaje que pudo trasmitir estéticamente. La elección del rojo, el diseño del vestido y los accesorios cuidadosamente seleccionados reflejaron el apoyo y el cariño de la reina hacia su hija en un momento tan significativo.

El vestido rojo de la reina Letizia Ortiz en la recepción a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, no solo fue una elección de moda acertada, sino también se trató de una muestra de apoyo en los momentos especiales hacia la princesa Leonor en su formación y trayectoria.

F.A