Barby Franco le enseñó lo mejor de la moda a su hija, Sarah Burlando. La pequeña se rodeó de celebridades y lujos desde que nació, y aprendió cómo explotar su lado fashionista. Con la ayuda de su mamá y el apoyo de su papá, Fernando Burlando, la niña disfruta de las actividades al aire libre y de las tendencias de la temporada. Sin embargo, ante un día lluvioso, un nuevo desafío aparece y la pequeña demuestra que puede mantener su ternura y comodidad en su outfit.

Sarah Burlando lució un tierno look de lluvia con el color tendencia

Sarah Burlando es una de las hijas de las famosas más observadas por las redes sociales. En la cuenta oficial de Barby Franco, se lleva todos los halagos y comentarios de los seguidores de la modelo. En todo momento, se muestra sonriente y lista para realizar cualquier actividad al aire libre. La realidad es que es una fanática de salir a pasear, jugar en el parque, cabalgar y conocer compañeritos que luego se volverán amiguitos.

Sin embargo, siempre que puede demuestra su pasión por la moda. Barby Franco siempre la invitó a conocer un poco más del mundo fashionista, dado que ella logra imponer los mejores looks para cualquier tipo de evento. Su hija aprendió de su forma de elegir looks, y comenzó a marcar cuáles eran sus gustos y estilos en la ropa. Así, construyó grandes outfits que remarcan la ternura de Sarah, pero también lo canchero y urbano. Su mamá no duda en compartirlo en su cuenta de Instagram, y provoca el halago de todos sus seguidores hacia ella.

En las últimas horas, y con el lunes lluvioso, la pequeña salió a la calle con un tierno look de lluvia que enamoró a todos y volvió a marcar cuál era el color tendencia. Sarah vistió un conjunto de campera y pantalón jogging, con una decoración en el pecho blanco, remarcando su amor por los bolados estilo princesa. El mismo era marrón clarito, y lo combinó con un gorro de lana del mismo color. Sin embargo, para destacar y abrigarse los pies, la pequeña lució unas botas de lluvia rosa bebé, que le permitió pasear por todas las calles de Buenos Aires.

Sarah Burlando se convirtió en una de las mini influencers que mejor saben marcar la moda tendencia de la temporada. A pesar de la lluvia o los diferentes climas que se presentan, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando no se pierde de sus actividades al aire libre o de caminar por diversas calles y plazas. De esta manera, marca sus looks favoritos y se vuelve una de las más observadas por los amantes fashionistas, y quien recibe todos los halagos de los usuarios en redes sociales.

