Megan Fox y Machine Gun Kely protagonizan un gran escándalo que recién comienza. A un año de su compromiso, la actriz dio señales de una posible separación a través de sus redes sociales.

Lo primero que llamó la atención fue que Megan Fox borró las fotos con Machine Gun Kely de su Instagram. Además, realizó un misterioso posteo que terminó de confirmar las sospechas de una crisis entre ellos.

"Puedes saborear la deshonestidad. Está en todo tu aliento", escribió la artista. Se trata de una parte de la canción "Pray You Catch Me" de Beyoncé y, lo que más llamó la atención es que que -decían- se refería al papá de sus tres hijos, Jay-Z, que le había sido infiel. Junto a la frase, Megan Fox compartió selfies fotos el espejo del baño junto a un amigo y un video de un fuego quemando cartas.

La noticia comenzó a recorrer el mundo. Todos los portales hablaron de una posible separación entre Megan Fox y Machine Gun Kelly, por lo que finalmente la actriz decidió cerrar su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, ninguno de los dos habló públicamente sobre el tema.

Así anunció Megan Fox su compromiso con Machine Gun Kelly

La actriz y el cantante llevaban un año y medio saliendo y se han convertido en una de las parejas preferidas de Hollywood.

Fue la actriz quien a través de sus redes sociales compartió el video en donde se ve la propuesta del intérprete de "Bloody Valentine". Si bien no se puede oír lo que dicen en el clip, Megan escribió un extenso y conmovedor mensaje que sella el gran momento que está atravesando.

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano… Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros pero embriagados del amor. Y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí…Y luego bebimos la sangre del otro”, escribió Megan Fox en la descripción de la publicación.