Megan Fox desembarcó este fin de semana en Argentina para acompañar a su novio, el músico Machine Gun Kelly, que participó en el segundo día del Lollapalooza 2022. La protagonista de Transformers aterrizó luciendo una gorra rosa con un mega tapado color fucsia, bien custodiada por la seguridad privada. A través de historias de Instagram, la actriz compartió su estadía con sus casi 20 millones de seguidores.

Las horas de Megan Fox en la Argentina (y lo que hizo)

El sábado 19, Megan Fox fue fotografiada a un costado del escenario Flow, donde Machine Gun Kelly dio un recital increíble. El rockero deslumbró con su estilo emo, punk y californiano; mientras que la actriz compartió imágenes desde el backstage, donde capturó la locura de los fanáticos dentro de este masivo evento.

Para la ocasión, la actriz de Hollywood lució un conjunto tejido shocking pink, con lazos y minifalda a juego. Megan apostó por complementar su outfit con borcegos con plataforma y púas al tono con las prendas, además de una llamativa gargantilla de cuero rosa con tachas plateadas, cadenas y un par de dijes en forma de dados fucsias.

La protagonista de Transformers optó por lucir el pelo suelto peinado con ondas y manicura fucsia neón. El maquillaje fue a base de ojos con delineado cat eye, máscara de pestañas, rubor y labios nude con gloss.

Además de posar junto a los músicos que brillaron en el Lollapalooza 2022, Fox compartió una foto donde se la ve retocándole el peinado a su novio.

Megan Fox y Machine Gun Kelly son una de las parejas con más estilo del momento.

Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometieron:

Megan Fox y Gun Machine Kelly se comprometieron para casarse. La actriz y el cantante llevan un año y medio saliendo y se han convertido en una de las parejas preferidas de Hollywood.

Fue la actriz quien a través de sus redes sociales compartió el video en donde se ve la propuesta del intérprete de "Bloody Valentine". Si bien no se puede oír lo que dicen en el clip, Megan escribió un extenso y conmovedor mensaje que sella el gran momento que está atravesando.

Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometieron



“En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano… Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros pero embriagados del amor. Y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí…Y luego bebimos la sangre del otro”, escribió la actriz en la descripción de la publicación.

