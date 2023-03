Megan Fox y Machine Gun Kelly protagonizan rumores de separación desde hace un mes. Si bien ninguno de los dos ha salido a desmentirlos, tampoco se los vio nuevamente juntos.

Y, como si fuera poco, aseguran que la actriz fue vista recientemente sin su anillo de compromiso.

Megan Fox y Machine Gun Kelly.

Según E! Entertainment, Megan Fox asistió al After-Party de Vanity Fair (que se hace todos los años luego de la ceremonia de los Oscars) y no llevaba puesto su anillo de compromiso. Y no sólo eso, el medio de comunicación también aseguró que su prometido tampoco estuvo presente en el evento.

Megan Fox y Machine Gun Kelly.

Así fue el compromiso de Megan Fox y Machine Gun Kelly

En enero de 2022 Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometieron para casarse. La actriz y el cantante llevan un año y medio saliendo y se han convertido en una de las parejas preferidas de Hollywood.

Fue la actriz quien a través de sus redes sociales compartió el video en donde se ve la propuesta del intérprete de "Bloody Valentine". Si bien no se puede oír lo que dicen en el clip, Megan escribió un extenso y conmovedor mensaje que sella el gran momento que está atravesando.

Megan Fox y Machine Gun Kelly.

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano… Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros pero embriagados del amor. Y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí…Y luego bebimos la sangre del otro”, escribió Megan Fox en la descripción de la publicación.