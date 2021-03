Mejora la salud de Soledad Aquino, la exmujer de Marcelo Tinelli: los detalles

Luego de ser internada de urgencia en la Trinidad de Palermo por un cuadro de hemorragia digestiva, Soledad Aquino presenta notables mejorías, noticia que alegró a Marcelo Tinelli, con quien tuvo a Micaela y Candelaria, sus primeras hijas.

Según informó Yanina Latorre en "Los Ángeles a la Mañana", la exmujer del conductor está controlada, con algunos dolores y le quitaron el respirador que estaba utilizando: "Le escribí a Mica con quien me llevo muy bien y aún no me contesto pero me consta que está mucho mejor capaz tomó algo que le hizo mal a la panza pero está controlada y ya no usa el respirador que le habían colocado y son todos optimistas con su recuperación", contó la esposa de Diego Latorre.

La mamá de Candelaria y Micaela entró a la clínica el martes con un cuadro de hemorragia digestiva. Soledad Aquino sufre cirrosis por alcoholismo y ese fue el desencadenante de la internación inmediata.

Por su parte, "Lelé", que acaba de regresar de Europa con su novio Coti Sorokin, compartió un mensaje en sus redes sociales con un tinte de nostalgia. "Extraño a mi familia, mucho. Ensamblada, como sea. Eso da igual", escribió la cantante y etiquetó a Soledad Aquino, Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés y a todos sus hermanos.

Además, en las últimas horas el que habló fue Marcelo mediante su cuenta de Instagram cuando se encontraba interactuando con sus seguidores. "Sole está mejorando lentamente. Estamos junto a ella con @micatinelli y @candelariatinelli. Es muy fuerte y va a salir adelante. Gracias por preguntar."