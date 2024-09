Las mejores fotos de la boda de Celina Rucci y Federico Girardi en Grecia

En Celina Rucci existe la certeza de que la vida es finita, de que en un abrir y cerrar de ojos se puede escapar de nuestras manos, y no habrá nada que podamos hacer para retenerla. Y es esa certeza, esa sabiduría, la que la impulsa a valorar y celebrar la vida, que es sin dudas celebrar el amor, la unión junto a su pareja Federico Girardi, rodeada de sus seres queridos.

Personas que la acompañaron en el momento más duro de su vida, detrás de las paredes de un hospital, cuando luchaba contra la leucemia. Y que ahora también se hacen presente en este momento de plenitud y agradecimiento, rodeada de montañas y agua cristalina en una isla griega paradisíaca donde lo maravilloso puede existir y existe.

Las mejores fotos de la boda de Celina Rucci en Grecia.

Celina lució un vestido de Jorge Sandoval y le dedicó emotivas palabras a su marido: “Me salvaste la vida, amor”

“El amor es el camino, Federico sos el amor que siempre soñé. El estado pleno en una persona rodeada de tanta pasión y de seres maravillosos, que las palabras no podrían trasmitir todo lo que siento. Cuando me tocó enfrentar una gran batalla contra la leucemia te dije: esperame que vuelvo. Y volví y mirá lo felices que somos, mirá con quienes estamos. Y no me importa si esto es para siempre, pero te amo y siempre voy a estar de tu lado porque vos me salvaste la vida”, dijo Celina.

Daniel Vila fue el maestro de ceremonia.

El evento fue muy íntimo con 60 invitados, entre los que se encontraban familiares y amigos. Pamela David, quien fue la “celestina” de la pareja, ya que Girardi porque fue el cirujano que operó a su mari do, Daniel Vila de la columna y los presentó hace unos años: Pamela fue elegida madrina de honor, mientras que Vila fue el maestro de ceremonia.

Pamela David fue la celestina de la pareja.

Más detalles de los looks de los novios

La novia lució un vestido del diseñador Jorge Sandoval: una pieza clásica y elegante con una falda amplísima y un original corset bordado, con escote corazón. Complementó el look con un delicado tocado de piedras sobre el peinado con ondas de Cristian Rey y un ramo de flores blancas, ver des y anaranjadas.

El novio lució un traje en color durazno con camisa blanca, corbata azul, zapatos en gamuza beige y un detalle de flores en la solapa que hacían juego con los de la novia. En el momento del baile, Celina lució un vestido corto con brillitos. Cumpliendo con el ritual del casamiento griego, se rompieron los platos y disfrutaron de la música y el baile hasta el amanecer.

Aunque la pareja vive en Nueva York, celebraron su boda en Grecia.

Texto: Rebeca Peiró.