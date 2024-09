Así fue el pedido de matrimonio fallido de Nico Maccari a Cande Ruggeri

La influencer y modelo Candela Ruggeri visitó el living de +CARAS, donde dialogó con Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas de CARAS TV. Durante la conversación, Cande reveló los detalles de una propuesta de matrimonio que ella esperaba, pero que nunca llegó.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari están en pareja desde hace cinco años y juntos son padres de Vita, su hija de un año y siete meses de edad. Inspirada en la duradera relación de sus padres, Cande siempre soñó con casarse, y recordó una situación en la que se ilusionó pensando que su novio finalmente le propondría matrimonio.

Cande Ruggeri y la no-propuesta de matrimonio

La familia Ruggeri viajó a París, la ciudad del amor, y Cande creyó que ese sería el momento perfecto para que Nico le propusiera casamiento. “Ahora me río, pero en ese momento lloré; fue horrible”, confesó la hija del exfutbolista argentino. “Soy una soñadora y estaba esperando la propuesta. Hicimos un viaje a Europa y fui con todas las uñas impecables, con diferentes outfits y la mano hermosa. Estábamos en París y no pasó nada, no hubo anillo”.

Cande Ruggeri en +CARAS

Para empeorar la situación, en ese mismo viaje, el novio de su hermana le propuso casamiento, lo que fue un golpe aún más duro para la modelo, que esperaba lo mismo de su pareja. “Lo peor de todo es que a mi hermana le propusieron casamiento en ese viaje. Parece de película, pero pasó de verdad”, relató con una mezcla de humor y resignación.

Cuando Maugeri le preguntó si aún tiene el deseo de casarse con el padre de su hija, Cande respondió que sí, pero que espera una propuesta que realmente la sorprenda. “Tengo ganas de casarme, pero no quiero una propuesta así nomás. La de Caro Pampita fue hermosa, me gustaría algo así”, comentó.

Respecto a su relación con Nicolás Maccari, Cande expresó su gratitud por haber encontrado un amor tan genuino y liberador. “Es un amor que pensé que no iba a conseguir en mi vida. Con él descubrí lo que es el amor verdadero, uno que te deja ser libre, que no te juzga por lo que usas o por ser modelo. Tuve novios que me decían que no me ponga tal cosa porque era muy corto o que no querían que fuera modelo”, compartió la modelo.