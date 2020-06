Melisa Zurita sobre el ataque de la ex de su esposo: "Quería matarme primero para que mi hija lo vea"

Hace algunas semanas, Melisa Zurita sufrió un intento de asesinato en su propia casa. La expareja de su marido entró armada con dos objetos cortantes a su casa de un barrio privado de Ituzaingó, amenazando a su hija y a ella. En el piso de Intrusos, la conductora del noticiero de Canal 26 contó cada detalle de ese tenebroso momento. "Me dijo que me iba a matar primero a mí para que lo vea mi hija", comenzó diciendo.

Mellisa detalló que la mujer apareció en plena noche: "con un buzo gris lleno de sangre, con la capucha y con unos guantes de látex. Me hacía 'shhh' y se venía encima mío y de mi bebé. Me pidió el celular y yo sabía que estaba jugada. (...) Cuando le agarré las manos y vi que tenía guantes de látex, dije 'esta vino a matarme'", recordó.

Entre lágrimas siguió el relato: "Me dijo que me iba a matar primero a mí para que lo vea mi hija, y que después la iba a matar a ella, y mi hija lo escuchó y lo vio todo. Después se le cayeron unas llaves y me dijo que se las levante. Me dijo que dejara a mi hija ahí y me vaya con ella. Yo le dije que no iba a ir a ningún lado con ella, y ahí me paré en la cama con mi hija a upa", agregó.

"Mi hija no lloró ni gritó. Y cuando ella se agachó para agarrar las llaves, me la jugué porque no me quedaba otra. Abrí la puerta de un ventanal y salí gritando 'auxilio'. Allí intenté abrir la puerta de la casa de una vecina pero no pude y veo que venía un tipo corriendo y gritándome que me quede quieta. Nos escondimos detrás de una parecita, y yo le pedía a mi bebé que se mantenga calladita... ¡y ella se portó re bien! Entendió que no tenía que hacer ruido para que no nos encuentren", dijo Melisa.

"Al ratito apareció uno de seguridad del barrio, y ahí escuché un auto arando y los guardias que gritaban. Después me enteré, ella me había robado las llaves de la camioneta, salió con todo y atropelló a uno de los guardias de seguridad del barrio. Y cuando llegó a la caseta de seguridad se hizo pasar por mí como vieron en los videos", finalizó.