Melody Luz enfrenta una difícil decisión en "El hotel de los famosos"

Melody Luz no está pasando un momento nada bueno en "El hotel de los famosos" y eso quedó demostrado en sus últimas apariciones en el 'reality' de "El Trece".

La novia de Alex Caniggia tuvo un ataque y desconsolada le confesó al mediático que ya no quiere seguir en el certamen.

"Me quiero ir", le dijo la bailarina a su novio, quien intentaba consolarla. "Tranquila amor, te amo. Tranquila bebé, queda poquito", le dijo Alex con la idea de que se calmara un poco.

Sin embargo, Melody Luz estaba quebrada y sin ánimos de continuar. "Me quiero ir a mi casa. Faltan muchos juegos, no me quiero lastimar el cuerpo. Estoy cansada, me duele la panza, estoy cansada de jugar, no quiero más nada".

Inconsolable, la joven aseguró que si estaba en el programa era paran o extrañar a Alex. "No tengo más ganas de estar acá", cerró ante las cámaras. Ante esta crisis, la joven evalúa qué hacer.

Alex Caniggia y Melody Luz blanquearon su romance fuera del reality

El amor entre Melody Luz y Alex Caniggia trasciende lo que pasa dentro de "El Hotel de los Famosos". Fue la bailarina la que se animó a hacer la primera publicación en Instagram junto a su novio. "Amore mio", escribió junto a un emoji de un corazón rojo.

La artista eligió una tierna postal donde se la ve riendo a carcajadas, mientras su novio le sostiene la cara y la mira sonriendo. Por su parte, Alex Caniggia decidió compartir la misma publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde la manifestación de amor ya recopiló más de 35mil likes.