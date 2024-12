La televisión argentina dejó para el recuerdo diversos momentos icónicos que se volvieron memes. Moria Casan, Silvina Escudero y Susana Giménez fueron solo algunas de las personalidades que lanzaron memorables frases que quedaron en la memoria de todos. Sin embargo, hubo una frase en particular que continúa siendo un meme hoy en día. "Te escucho con deleite", de Ayelén Paleo surgió en un momento inesperado y provocó las risas de todos.

"Te escucho con deleite" de Ayelén Paleo

¿Como nació el meme de “Te escucho con deleite” y por qué Ayelén Paleo hizo tan famosa esta frase?

Ayelén Paleo es una bailarina que fue centro de escándalos y polémicas durante sus años más activos en la televisión. En el 2014, fue invitada a un programa de televisión y acusó a Santiago Bal, quien en ese momento estaba separado de Carmen Barbieri, de infiel. La mujer reveló detalles de su vínculo y aseguró que ocurría mientras él estaba en pareja con la conductora, lo cual generó un gran revuelo mediático.

Ayelén Paleo, Santiago Bal y Carmen Barbieri

En ese contexto, fue a varios programas de televisión, entre ellos Intrusos. En un móvil en vivo con Jorge Rial, la bailarina estaba explicando una situación que le molestaba. Por un lado, ella se encontraba en la calle, mientras que los panelistas y el conductor estaban en el estudio. Esto provocó que el sonido le llegara tarde al audífono que ella tenía, por lo que quiso explicar que tenía delay con las conversaciones. Entre el apuro, y sin saber la palabra, Ayelén Paleo lanzó: "Te escucho con deleite".

El momento provocó las risas en todo el estudio, y quedó memorable en la televisión argentina. Debido a esto, y aprovechando la mediatización de la frase, la bailarina decidió seguirla usando en otros programas y entrevistas, por lo que generó que continuara vigente. Incluso diez años más tarde, los jóvenes continúan reproduciendo el video y usándolo como meme. Sin embargo, en la actualidad, Paleo decidió alejarse de los medios.

Ayelén Paleo

En una entrevista, contó: “No dejé la danza. Tengo mi propia escuela de baile, hace muchos años ya. Es un espacio donde las personas pueden expresarse, aprender y disfrutar del arte del baile. Me encanta poder combinar mis dos pasiones: el real estate y la danza”. En esa línea, aseguró que no extrañaba el mundo de la televisión y los escándalos. “Hoy, con 33 años y muchísima humildad, logré revertir una situación donde parecía que todo el país estaba en mi contra. Ahora la gente me quiere mucho y siento que me lo gané. Solo quiero ser feliz y trabajar en paz”, cerró Ayelén Paleo.

