Quisieron hackear el teléfono de Carmen Barbieri cuando estaba en vivo en su programa

Carmen Barbieri vivió un momento desagradable mientras estaba en su programa. En “Mañanísima”, la conductora fue víctima de un intento de ataque hacker, hecho que ocurrió mientras leía una serie de PNT. Su compañera Estefanía Berardi, quien tenía el celular de la comediante, lanzó un insulto al aire que sorprendió a todo el estudio. En ese momento, Carmen le avisó a su audiencia con un grito: “¡Me están hackeando!”. Luego Berardi continuó contando cómo operan los que realizan estas estafas.

Cómo fue el intento de hackeo a Carmen Barbieri

Tras el intento de hackeo en vivo a Carmen Barbieri, Estefi Berardi indicó que el llamado lo hizo una persona que se hizo pasar por el Ministerio de Salud y quería brindar un servicio realizado al coronavirus. “Le dije a Carmen que le estaba entrando un llamado del Ministerio y, aunque el número parecía raro, atendí. Me dijeron que le querían dar un carnet sanitario del covid y me empezó a hacer toda una sarasa con eso”, contó la panelista.

Mientras seguía en línea, el presunto hacker lanzó en el llamado: “Ya te cloné”. “En serio me está pasando esto?”, manifestó muy angustiada Barbieri, que no podía creer lo que estaba pasando en vivo en su programa. Y le advirtió a su audiencia: “No hay que atender nunca el teléfono en esto casos”.

Por su parte, Estefi siguió contando como se dio la secuencia y aclaró que el estafador en realidad no pudo clonar el whatsapp, ya que no le habían enviado el número que él mismo había solicitado. “El tipo me empezó a decir que me iba a pasar unos datos por WhatsApp y que me mandaba un número para que yo entre. Por eso no te llegaron a clonar, Carmen, porque ahí me di cuenta que era una estafa y no entré al número que enviaron”, señaló.

Barbie reiteró que hay que tener precaución en estos casos, ya que los estafadores manejan varias herramientas que permiten manipular datos ajenos. “Tengan mucho cuidado. No hay que atender números desconocidos”, agregó la conductora, aclarando que desde el Ministerio de Salud jamás se comunican por WhatsApp. “Es muy engañoso”, agregó en esa línea Lucas Bertero, periodista de su programa.

Lo cierto es que nadie está salvo de los intentos de robo, ni siquiera Carmen Barbieri, quien esta vez se salvó gracia a la intervención clave de Estefanía Berardi.