Mercedes Funes rompió el silencio y habló de la pelea con Nicolás Cabré

Mercedes Funes fue una de las invitadas de Socios del Espectáculo para conversar sobre su relación con Nicolás Cabré, luego de trabajar con él en Me duele una mujer. En conversación con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la actriz aseguró que no hubo un gran escándalo como algunos medios vendieron.

“La realidad es que no hubo tal escándalo, pero bueno también entiendo que a veces hay que decir cosas”, partió comentando Mercedes. Seguidamente, detalló: “Estábamos cenando después de la última función y apareció en algún lado y vino Carlos Portaluppi y estábamos Nico y yo comiendo al lado y dijo: 'Miren, miren, acá están los peleados'. Son cosas que se dicen a veces, porque Nico es una persona que por lo general elige no hablar, yo igual y a veces se presta a especular”, aseguró.

Mercedes Funes - Nicolás Cabré.

Tras su relato, una de las panelistas del espacio le consultó a la intérprete cómo era trabajar con Nicolás Cabré: “Nico es lo más, yo creo que tiene esa fama de ogro precisamente porque es extremadamente tímido y muy reservado de su vida privada”, señaló Mercedes Funes. “Yo no me voy a meter en su vida privada porque a nadie le gusta que se metan con la suya, pero imagino que no tiene ganas de sentarse y que le pregunten: '¿vos estuviste con tal?, etcétera' porque son cosas de su vida”, apuntó tajantemente.

“A veces es incómodo sortear esas cosas, más cuando sos reservado. Como compañero es un diez, nosotros nos adoramos, somos amigos todos ahí porque se armó un grupo muy hermoso. Él es un tipo súper generoso, yo amo trabajar con él y trabajaría con él en mil proyectos. Ídem con Carlos también”, cerró Mercedes, poniéndole punto final al escándalo con Nicolás Cabré.