FOTO | Mila, la hija mayor de Mery del Cerro, conoció a Cala

GRACIAS DIOS 🖤⚡️👊🏼 Después de tanto tiempo se conocieron Mila & Cala. Solo podemos agradecer y disfrutar este Momento Mágico. Rezar y Pedir para se encuentre rápido la vacuna que termine esta locura. Con @merydelcerrok no tenemos más que palabras de Agradecimiento para con Todos Uds por sus Mensajes de Cariño y Buena Energía. Nos sentimos muy acompañados estos días a pesar de estar lejos de nuestras Familias y Amigos. GRACIAS GRACIAS GRACIAS !