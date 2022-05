Metallica, la banda de trash metal más importante del mundo, se presentó en el Campo Argentino de Polo ante más de 60 mil personas. De esta manera, el esperado encuentro le puso fin a la ansiada espera de los fans argentinos, luego de la reprogramación del show debido a la pandemia. La última visita de la banda a nuestro país fue en Lollapalooza Argentina 2017.

Producido por DF Entertainment, el show también fue visto en vivo y en directo gracias a la transmisión exclusiva de Flow: más de 250 mil personas pudieron disfrutarlo desde cualquier punto del país y desde cualquier dispositivo.

“Whiplash”, “Nothing Else Matters”, “Enter Sandam”, “Sad but true”, “Master Of Puppets”, “The Unforgiven”, “Whiskey In The Jar” y un sinfín de clásicos formaron parte de la lista de temas del show que, a su vez, conformó una celebración íntima entre los fans y los músicos a raíz de los 30 años de “Black Álbum”, uno de los discos más emblemáticos de la banda.

Metallica en Argentina: Así fue el demoledor show ante más de 60 mil personas

A las 18.30 horas, Marina Fages le dio la bienvenida al público y a las 19.30 horas le tocó el turno a Greta Van Fleet, la espectacular banda liderada por los hermanos Kiszka, que, luego de su última presentación en el marco de Lollapalooza Argentina 2019, regresó con un poderoso show que rockeó al público presente en el marco de la presentación de The Battle at Garden's Gate, su último trabajo discográfico.

El show de Greta Van Fleet también tuvo lugar para los hits que consagraron a la banda: “Highway Tune”, “Black Smoke Rising”, “Lover Leaver” y “Caravel” fueron algunos de los hits que formaron parte del setlist.