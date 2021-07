Mey Scápola relató el calvario que sufrió al trabajar con Juan Darthés en Simona

Simona fue una de las producciones juveniles más exitosas de El Trece. Sin embargo, en medio de las grabaciones se conoció la denuncia de Thelma Fardín hacia Juan Darthés, uno de los protagonistas de dicha novela. Tras haber participado en esta tira, Mey Scápola detalló cómo fue compartir el trabajo con el actor.

En una entrevista con Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, Mey Scápola aseguró : “No fue fácil, sabiendo la denuncia que estaba también era algo que se sabía. Calu ya había hablado. Era difícil, trabajar con una persona que uno sabía que estaban por denunciar, era difícil, cada uno tenía su postura. No fue fácil, no fue agradable”.

Más tarde con seguridad, Scápola dio a conocer su postura ante la incómoda situación que vivió: “Sí. Yo siempre la tuve clara que le creía a Thelma, a Calu pero bueno era un lugar donde uno iba a trabajar. Me acuerdo que había quienes decían bueno si no les gusta, no vayan a trabajar pero, ¿por qué las mujeres tenemos que revictimizarnos? Encima que sos víctima, tenés que dejar tu trabajo porque hay una persona acusada?”.

Cerca del final, la actriz contó que no fue parte de ninguna charla con Juan Darthés, ya que eran pocas las veces que se cruzaban y compartían escena. Por otro lado, ella confesó que era muy incómodo saber que él estaba allí. “Un día él llamó a toda la gente del elenco, yo por suerte no estaba y creo que dijo si hay algo que molesta de mí yo doy un paso al costado, era raro sacarlo, era raro que no se vaya. Era todo muy difícil”, subrayó la hija de Mercedes Morán.

La palabra de Juan Darthés en la TV brasileña: "Soy inocente"

Instalado en Brasil, su país natal, desde que salieran a la luz las diferentes acusaciones de abuso sexual, Juan Darthés, rompió el silencio y brindó una entrevista a la TV. Lejos de admitir su culpabilidad por las acusaciones de abuso sexual contraThelma Fardín, Calu Rivero y otras tantas actrices, Darthes ratificó su versión de los hechos y manifestó convencido: "Soy inocente".

Hace más de 2 años que Juan Rafael Pacífico, de 56 años, su mujer, María y los dos hijos de la pareja, dejaron la lujosa mansión de Nordelta para radicarse en Brasil, y tomar distancia de las aberrantes acusaciones contra el actor.

A la espera del juicio y tras mucho tiempo de silencio, el actor dio una entrevista a la televisión local en la que reafirmó sus dichos y ante el periodista Cabrini, comenzó con su descargo: "Quiero decir que finalmente me voy a poder defender", comenzó su relato.

Así luce Juan Darthés en Brasil

En el mismo hilo, el actor continuó: "Desde el comienzo estoy a disposición de la justicia brasileña, también queriendo ir a Nicaragua (país donde Fardín dijo que se produjo el abuso). Los abogados no me lo permitieron y menos mal que escuché", aduciendo que según sus abogados, en ese país no le ofrecían garantías para su vida.

Fue en ese momento cuando Juan habló directamente sobre las denuncias que recaen sobre él: "No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente".

Como una víctima atravesada por una gran injusticia, agregó: "Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, de ver sufrir a mi familia. La verdad es que no deseo eso para nadie", agregó y con optimismo finalizó: "Pero gracias a Dios hoy estamos más fuertes y más unidos que nunca".