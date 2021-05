La palabra de Juan Darthés en la TV brasileña: "Soy inocente"

Instalado en Brasil, su país natal, desde que salieran a la luz las diferentes acusaciones de abuso sexual, Juan Darthés, rompió el silencio y brindó una entrevista a la TV. Lejos de admitir su culpabilidad por las acusaciones de abuso sexual contraThelma Fardín, Calu Rivero y otras tantas actrices, Darthes ratificó su versión de los hechos y manifestó convencido: "Soy inocente".

Hace más de 2 años que Juan Rafael Pacífico, de 56 años, su mujer, María y los dos hijos de la pareja, dejaron la lujosa mansión de Nordelta para radicarse en Brasil, y tomar distancia de las aberrantes acusaciones contra el actor.

A la espera del juicio y tras mucho tiempo de silencio, el actor dio una entrevista a la televisión local en la que reafirmó sus dichos y ante el periodista Cabrini, comenzó con su descargo: "Quiero decir que finalmente me voy a poder defender", comenzó su relato.

En el mismo hilo, el actor continuó: "Desde el comienzo estoy a disposición de la justicia brasileña, también queriendo ir a Nicaragua (país donde Fardín dijo que se produjo el abuso). Los abogados no me lo permitieron y menos mal que escuché", aduciendo que según sus abogados, en ese país no le ofrecían garantías para su vida.

La imagen de hace un tiempo en Brasil: Así luce el actor en su exilio.

Fue en ese momento cuando Juan habló directamente sobre las denuncias que recaen sobre él: "No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente".

Como una víctima atravesada por una gran injusticia, agregó: "Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, de ver sufrir a mi familia. La verdad es que no deseo eso para nadie", agregó y con optimismo finalizó: "Pero gracias a Dios hoy estamos más fuertes y más unidos que nunca".

La Justicia de Brasil acusó formalmente a Juan Darthés

Thelma Fardin, con el apoyo del colectivo de Actrices Argentinas, anunció oficialmente que la Justicia de Brasil acusó de manera formal a Juan Darthés de abuso sexual.

El aviso se hizo en una conferencia de prensa, en la que presentaron al nuevo abogado de la causa Martín Arias Duval y el apoyo de Amnistía Internacional.

LP