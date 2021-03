Conocé a Mica Argañaráz, musa de Chanel en París

Con los fantasmas del Covid-19 que siguen acechando la vida social parisiense, uno de los desfiles más esperados del Fashion Week de la capital francesa, el de Chanel, volvió a tener que ser presentado de manera virtual. Así, los internautas pudieron ver a través de la página web y de las redes sociales de la firma la coleccción Ready-to-Wear Otoño-Invierno 2021/2022, la nueva propuesta concebida por la diseñadora Virginie Viard (59), sucesora del inolvidable Karl Lagerfeld. Y entre las modelos de renombre elegidas para desfilar en el club nocturno Chez Castel estuvo Mica Argañaraz (28), la morocha argentina que fue una confesa debilidad de Lagerfeld y que ahora continúa ostentando un lugar de privilegio con la nueva creativa.

Sin celebrities ni público presente, Mica y otras modelos personificaron una fiesta clandestina paseándose entre los salones de la mítica discoteca, luciendo una colección con tangibles referencias a la moda disco de los años setenta, como los abrigos de tweed en hilo metalizado, los monos estampados con cuello camisero, y los jerséis vintage con destellos cromáticos. “Quería algo cálido, vivo. Me imaginé a las modelos haciendo un desfile para ellas mismas, yendo de habitación en habitación, cruzándose en las escaleras, apilando sus abrigos en el armario y subiendo al siguiente piso para cambiarse”, dijo Viard sobre la original puesta en escena. Con tonalidades audaces que se despegaron del blanco y negro de desfiles anteriores, la página oficial de Chanel definió a la colección como “una mezcla de dos influencias: el ambiente de las vacaciones de esquí y una inspiración del estilo chic parisino”. Y en el film, Argañaraz demuestra porqué es la elegida de Chanel y de tantas otras marcas de primera línea. Porque apenas unos días antes, en Milán, también brilló en el desfile de Versace como segunda de Gigi Hadid (25), quien volvió a desfilar después de su maternidad.

“Mica es una marca registrada, creo que ni ella misma se da cuenta del lugar que ocupa hoy, y por eso la quieren todos los diseñadores y las marcas. Para mí es la mejor modelo argentina y una de las diez mejores del mundo”, señala convencida su manager en la Argentina, Lorena Ceriscioli, quien siempre confió ciegamente en sus posibilidades.

Lorena recuerda que desde que abrió el desfile de Miu Miu en Paris, en el 2014. Mica “no paró más”, dando comienzo a una carrera meteórica que a su juicio “no tiene techo”. La ex modelo y dueña de la agencia Lo Management asegura que “el lugar que tiene esta chica hoy superó todas las expectativas”, y no duda en asegurar que “va a quedar en la historia como un ícono”. Radicada en París, la argentina ya es un clásico de todo acontecimiento que tenga que ver con la moda internacional, y eso le da el privilegio de elegir lo que desea hacer y lo que no.