Mica Tinelli hizo un post por su aniversario y reveló cómo "metió presión" a Licha López

Mica Tinelli celebró su primer aniversario con Licha López, delantero de Boca, y reveló cómo comenzó su historia de amor.

"Esta historia empezaba hace un año justo. 9 de Junio para mi, 10 de Junio para Lichi, que estaba en Italia en ese momento de vacaciones. Lo primero que quiero contar, es que a mi en enero de ese año, ósea del 2019, una persona que para mi tiene una energía muy hermosa y muy especial, me dijo : tu gran amor está en otro país. A lo que yo me quedé pensaba, pensaba y pensaba, y me parecía imposible. Licha llegó a fines de ese mismo mes, a Argentina, después de jugar varios años en europa (pero yo todavía no lo sabía)", comenzó su post la empresaria.

Luego, reveló cómo fue que empezó el contacto entre ellos. "El 9 de Junio, fue el día de la gala de los Martin Fierro, en donde fuimos con mis 4 hermanos a entregarle un premio muy importante a papá , fue un momento hermoso. Alrededor de las 23hs me llega un mensaje por Instagram , justo lo veo en las solicitudes de mensajes que tenía, diciéndome algo lindo yo desconocía totalmente a esta persona , chusmee un poco el perfil , vi que decía que jugaba en Boca", siguió.

Mica también compartió en sus Stories diversas imágenes en las que recorre este primer año con el deportista y también mostró cuál fue el mensaje que le envió para "meterle presión". "Me invitó a comer a su casa . Estuvimos horas y horas hablando, sin exagerar, unas 7 horas habrán sido seguro , nos reímos mucho también. Nos seguimos hablando, nos veíamos cuando podíamos, por momentos venía medio lenteja la cosa (por tiempos de el, tiempos míos, hasta medio que tuve que poner un ultimátum ). Les puedo decir que hoy, a un año de que empezó todo, Lichi es el amor de mi vida", concluyó.

El futbolista no se quedó atrás y también dedicó unas lindas palabras a su novia. "En verdad ella me escribió a mi , naaaaa, mentira! Fui yo y fue la mejor desicion que pude haber tomado. Gracias por todas tus palabras y sabes muy bien todo lo que siento por vos. Te amo mucho y vos tmb sos el amor de mi vida", comentó.