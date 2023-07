Cande Tinelli sacó a la luz el motivo por el cual se siente dolida con su padre y sus hermanos. La cantante presentó "Quiero Verte", su nuevo lanzamiento musical junto a Coti Sorokin y tanto Marcelo Tinelli como sus hermanos, no estuvieron en dicho evento.

La cantante aseguró que esa ausencia le generó tristeza, por lo que los seguidores que la apoyan fueron a las redes de Mica Tinelli a reprocharle que haya elegido ir a Miami al debut de Messi en vez de acompañar a su hermana en el estreno de su nueva canción.

Marcelo Tinelli junto a sus hijos (menos

Cande) y El Tirri en Miami.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Mica Tinelli tomó el toro por las astas y le respondió a quien le manifestó su desacuerdo. "Este viaje estaba planeado hace bastante ya", aclaró la hija mayor de Marcelo Tinelli en primera instacia.

Pero como si eso fuera poco, Mica agregó: "Si no sabés cómo son realmente las cosas pleasse no opines, gracias". De esa forma, dejó en evidencia que hay por menores entre ella y Cande que no salieron a la luz, al menos todavía.

La reacción de Mica Tinelli.

Coti apoyó a Cande Tinelli en medio de la polémica con su familia

"El amor y el arte son la misma cosa. Compartirlo con vos @candelariatinelli es mi profunda felicidad. Lo que digan me la suda bien sudada, de la cabeza al juanete. Habla más de los demás q de nosotros mi amor", expresó Coti.

"Sólo el amor alumbra lo que perdura. Sólo el amor convierte en milagro el barro", fueron las últimas palabras de Coti que según sus palabras, está cansado del qué dirán y sólo le importa lo que sienten Cande Tinelli y él.