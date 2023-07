Cande Tinelli y su hermana Mica Tinelli sorprendieron a sus seguidores cuando se reveló que ambas dejaron de seguirse en la redes sociales. Juariu fue quien arrojó la primicia y desde entonces las redes estallaron.

Los rumores de crisis entre las hermas Tinelli fueron en aumento cuando por un lado la familia se fue a Miami a ver a Lionel Messi en su primer partido, mientras que en Buenos Aires, Cande estuvo en su debut junto a su madre Soledad Aquino y su pareja Coti Sorokin, con quienes crearon "Quiero Verte".

La prueba de Juariu

Juariu, compartió nuevamente en su historia de Instagram el disparador de la pelea. Uno de los usuarios le respondió a Cande: "Tus hermanos se fueron todos a Miami, ni un saludo te enviaron. Te molestó?", a lo que Cande Tinelli respondió: "Me da tristeza. Pero respeto las decisiones del otro. Estuvo mi mamá y las personas a las que le importo de verdad. Eso ya es suficiente".

La prueba de Pochi

Por otro lado, Pochi de Gossipeame manifestó que ella ya tenía el dato de la pelea entre hermanas, hasta incluso que lo habló con una de ellas para chequearlo: "Se lo consulté a Cande y me dijo que eran peleas de hermanas, no me lo negó pero tampoco le dio mucha entidad", agregó la influencer.

La interna entre hermanas

Micaela Tinelli y Cande Tinelli generaron sorpresa entre sus seguidores de Instagram al descubrirse que ambas habían dejado de seguirse en la plataforma.

El hallazgo fue realizado por Juariu, quien compartió capturas de pantalla en sus historias, mostrando que ambas cuentas de Instagram de las hermanas Mica y Cande Tinelli ya no se seguían mutuamente. Esta situación avivó la curiosidad de los fans, y las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre un posible conflicto entre las hermanas.

