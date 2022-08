Mica Vázquez fue contundente y se refirió a la ruptura con Fernando Gago 

Este sábado Mica Vázquez estuvo invitada a PH Podemos Hablar junto a Luciano Pereyra, Victoria Onetto, Pablo Alarcón y Markito Navaja. La actriz estuvo en pareja durante cuatro años con Fernando Gago, y aprovechó el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff para contar detalles de su ruptura con el futbolista, al revelar su arrepentimiento sobre un tatuaje.

Mica y Fernando fueron una de las parejas más queridas en los comienzos del 2000. Mientras la actriz brillaba en las telenovelas juveniles de la época, el deportista brillaba en la cancha de Boca. Cuando Gago recibió la oferta para jugar en el Real Madrid, se trasladó junto a su novia al Viejo Continente. Pero luego de cuatro años de relación, las infidelidades por parte del futbolista comenzaron a ser moneda corriente, la actriz leyó un correo electrónico que la destrozó y decidió de manera abrupta terminar su relación dejando el departamento que compartían en Madrid.

“Estuve 4 años viviendo con Fernando Gago y me fui a vivir a Madrid por él. ¡Yo siempre fui muy pasional! Tenía 19 años. Terminamos bárbaro, pero fue una relación difícil porque es difícil estar con un futbolista. Por suerte en ese momento había Instagram, sino lo que hubiera sido. Tenía dobles relaciones, infidelidades. Yo estaba totalmente enamorada de él” comenzó diciendo la ex Rebelde Way en el ciclo de Telefé.

Andy Kusnetzoff aprovechó el momento para consultarle las causas de su ruptura luego de cuatro años de relación en el Viejo Continente, y Mica Vázquez confesó “¡Porque me cag.. con media Argentina y media Europa!”.

“Yo fui fiel hasta que tuvimos un tiempo, no estábamos separados, y yo dije ‘me tengo que vengar’ Fue más venganza y creo que me chapé a un pibe. Bueno, tal vez algo más” agregó entre risas Vázquez en el estudio de PH Podemos Hablar.

“Lo importante de esto es que nunca le guardé rencor, siempre intenté entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir a un barrio humilde y pasar a que griten ‘¡Gago!’ toda una cancha”, expresó la actriz.

Luego, Kusnetzoff se refirió al casamiento de Fernando Gago con Gisela Dulko y Mica aseguró creer que antes de casarse, mantuvo una relación con ambas mujeres. “Yo me enteré de que estaban juntos cuando nosotros no estábamos separados. Ellos me parece que se conocieron en los Juegos Olímpicos” cerró.

Gisela Dulko hizo su descargo tras ser señalada como la tercera en discordia entre Fernando Gago y Mica Vázquez:

En las últimas horas, Mica Vázquez contó los detalles de su ruptura con Fernando Gago y reveló que la arquitecta que estaba construyendo la casa para que ellos vivan juntos, le reenvió un mail donde el exfutbolista le decía a Gisela Dulko cómo estaba quedando la casa donde viviría con ella.

De esa forma Mica Vázquez se enteró que su pareja desde hacía cuatro años, tenía una relación paralela con la extenista. Sin embargo, Gisela Dulko rompió el silencio y compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram un descargo tras ser señalada como la tercera en discordia de la pareja.

"Aclaración: yo no fui tercera en discordia entre Micaela y mi exmarido. Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo", expresó la deportista con la intención de dar su versión de los hechos ante semejante acusación.

Como si eso fuera poco, agregó: "Ya hablé con Micaela y lo aclaramos en privado porque nunca fue mi intención lastimar a nadie. Fin del comunicado". De esa forma dejó en evidencia que los tantos ya quedaron claros entre la actriz y ella tras la polémica por los dichos de la artista.

