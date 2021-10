Mica Vázquez tuvo en el pasado una relación de 4 años con Fernando Gago que incluyó convivencia en España. Pero la relación terminó de manera inesperada y ella volvió al país. Ahora en medio de un escándalo que involucra al deportista con su actual pareja, Gisela Dulko, la actriz habló sobre su pasado con él.

En el programa de Iván de Pineda, Mica vio la foto de su ex y con un toque de humor irónico disparó: "¿Me ponen la foto de mi ex novio por algo? Me dio como escalofríos".

Mica Vázquez sobre Fernando Gago: "Me dejó, a los 6 meses se casó y el nombre del segundo hijo es el que hablamos"

"Todo bien, me separé y me casé con ella... todo bárbaro. Me lo merezco producción", aseguró Mica Vázquez.

Luego intentó bajar el tono: "Todo bien, no me quedó nada malo pero me dio risa la pista. Me dejó y a los 6 meses se casó con ella". Y como si tanta información no hubiera sido suficiente, sumó: "Todo bien, me separé a los 22 años pero ¿le puedo decir algo? El nombre del segundo hijo es el que habíamos hablado nosotros".

Tras encontrar a Gago en la cama con su mejor amiga Gisela Dulko pidió el divorcio

Cinthia Fernández io detalles de la separación de Fernando Gago, ex entrenador de Aldosivi de Mar del Plata y la extenista, Gisela Dulko luego de una infidelidad de él y confirmó que ella ya inició los trámites de divorció y que está "destrozada"

"Pude reconfirmar que Gisela entro a su casa abrió la puerta de su habitación y encontró a su marido haciéndole el amor a otra mujer, a una amiga de ella que también está casada y su marido está destrozado. Los hijos de ambas parejas iban al mismo colegio porque ella los tuvo que cambiar", comenzó contando la angelita.

"La casa de Nordelta que habitaban los dos está vacía, Gisela se mudo a San Isidro y consiguió un colegio para su hijos allí. También me llegó la información de alguien cercano a Verónica, la amante de Gago que Gisela en un momento en el que el matrimonio estaba mal le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín. Ahora la realidad es que ella pidió el divorcio y va a ir hasta las últimas consecuencias, no quiere saber nada", cerró Cinthia.