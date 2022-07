Un nuevo capítulo en la interna de Mica Viciconte, Fabián Cubero y Nicole Neumann, se empezó a escribir el 11 de julio, con un título propio. “Arrancaron las vacaciones de invierno y empezaron los challenges en familia”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram, en un audiovisual en el que también salen las tres hijas de Cubero y Neumann.

¿Qué pasó? Tras la publicación de este challenge en el que participa, hasta Frida, la mascota de Mica Viciconte y Fabián Cubero, surgieron rumores de un posible malestar por parte de Nicole Neumann, a quién no le llama mucho la atención que sus hijas estén saliendo en las redes sociales de la actual pareja de su exesposo.

Mica Viciconte al hueso contra Nicole Neumann: “No me interesa nada”

La panelista de Ariel en su Salsa, programa de Telefe, fue consultada por Intrusos sobre este posible enojo de la ex de Fabián Cubero y Mica respondió sin filtro. "Nosotros somos de hacer challenge (con Fabián). Trabajamos en las redes. Nos divertimos. No hay ningún tipo de maldad. Hacemos la nuestra. Yo estoy en el mejor momento de mi vida. No me interesa nada", replicó El Trece.

No sería la primera vez que se trasciende un escándalo que involucra a los tres famosos, pues ya había pasado con una publicidad de Fabián Cubero. Mica, en este caso, se encargó de aclarar que a ella la tiene sin cuidado lo que Nicole pueda llegar a postear, pues no está pendiente de lo que la exmujer de su pareja hace.

Con el nacimiento de Luca Cubero, la influencer ahora tiene la atención puesta en su bebé y su maternidad. Siempre se ha hecho eco de lo buen padre que es Fabián Cubero, lo cual incluye el vínculo que él tiene con ellas, pero, ahora, que su vida gira en torno a su bebé, trata de mantenerse al margen respecto a Nicole.

El día que Mica Viciconte presentó a las hijas de Nicole Neumann como sus hijastras

El pasado 11 de abril se llevó a cabo la final de Master Chef Celebrity Argentina 2022, de Telefe. Mica Viciconte participó del reality, llegó a la final y ganó el premio. Ese día, con medio país atento al ganador, Santiago del Moro, presentador del reality de cocina, le pidió a la celebridad que presentará a la familia que la había acompañado para su gran gala.

“Mi pareja, (Fabián Cubero), ya lo conoce… Y mis hijastras, serían. Hay una detrás de cámaras que le da más vergüenza”, comentó Mica Viciconte, señalando a Allegra y Sienna Cubero, que estaban con ella ahí a un lado, e Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann y Cubero, que fue quien no salió al aire, pero que la acompañó para darle el apoyo en ese día de la final del reality.