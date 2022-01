Mica Viciconte hizo un descargo en redes: "La estoy pasando mal"

Mica Viciconte está atravesando la semana 24 de su embarazo. Mientras tanto, disfruta del crecimiento de su panza, de los mimos de sus perras y de las risas con su pareja Fabián Cubero. Sin embargo, hoy la modelo tuvo que salir a la calle y no la pasó tan bien.

Mica Viciconte mostrando cómo creció su panza.

El descargo de Mica Viciconte

La exCombate tuvo que enfrentar esta tarde de calor y salir a la calle. Recordemos que hoy la temperatura alcanzó los 39 grados. Mica Viciconte lo padeció y decidió compartirlo con sus seguidores. "De verdad es imposible trabajar con este calor. Es como el desierto, no se puede más. No, no, no... la estoy pasando mal", confesó la futura mamá de Luca Cubero.

Mica Viciconte dio a conocer la fecha en que nacerá Luca Cubero

En el día de ayer, la modelo estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores.Fue así que compartió la fecha en que nacerá su hijo Luca Cubero.

Emocionada, Mica Viciconte respondió: "Estamos todos ansiosos, el 7 de mayo", ante la consulta de un seguidor sobre la fecha probable de parto.

Mica Viciconte confirmó la fecha probable en que llegará Luca Cubero.

Mica Viciconte mostró la carita de Luca

En diciembre, Mica Viciconte también sorprendió a sus seguidores al publicar postales de la última ecografía del pequeño Luca, donde ya empezaban a notarse con mayor claridad los rasgos de su carita. “Te estamos esperando Luca Cubero”, fueron las palabras que Mica Viciconte agregó a la hora de publicar en las historias de su cuenta personal de Instagram, las postales de su hijo.