Mica Viciconte le rehúye al casamiento y asegura que con Cubero no van a pasar por el Registro Civil

Mientras transita el momento más feliz de su vida, Mica Viciconte desmiento las versiones que hablaban de casamiento antes de la llegada de Luca y deja en claro que su posición sigue siendo en contra de los papeles.

“¿Vos estás casada por Civil?”, le preguntó Damián Betular a la modelo que contestó, sin vueltas: “No, no me voy a casar”.

Mica Viciconte y Fabián Cubero disfrutan unos merecidas vacaciones en Brasil, donde celebran el excelente presente que transitan, sin casamiento a la vista.

En una de las notas de Fabián Cubero y Mica Viciconte con CARAS, habían dejado en claro que la boda no era su prioridad y que su proyecto era ser padres en el futuro. Hoy, mientras esperan la llegada de Luca, la modelo deja en claro que el casamiento sigue siendo algo que no está en los planes de la feliz pareja.

Mica Viciconte se sinceró sobre los cambios que trajo el embarazo en su cuerpo

Los primeros meses no fueron fáciles para Mica Viciconte que, transitó varias pruebas antes de quedar embarazada.

“Me hice un estudio que, no voy a mentir, no dio ciento por ciento bien. Había una posibilidad de que, si no llegaba el embarazo, tener que hacer un tratamiento. Eso me estresó”, reveló en CARAS.

La modelo confesó, además, que el inicio del embarazo fue muy duro para su cuerpo. “Ahora me siento bien, pero la pasé horrible en los tres primeros meses. Tuve vómitos y mucho cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba”, agregó.

Antes de su llegada, Luca ya le sacó a su madre emociones de todo tipo y la lleno de amor. “Es tremendo. Soy una persona bastante fuerte o lo era, porque ya no sé ni quién soy. Hoy me la paso llorando. Todo me afecta y estoy muy sensible. A veces, no sé ni por qué lloro. Espero que cuando pase esto vuelva mi personalidad”, concluyó.