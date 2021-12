Mica Viciconte mostró cómo está creciendo su pancita: "Soñar, sentir y ser feliz"

Mica Viciconte está en su mejor momento. La modelo está transitando su cuarto mes de embarazo junto a su pareja, Fabián Cubero, a la espera de su primer hijo juntos.

La participante de "MasterChef Celebrity 3" está teniendo un gran éxito en le programa mientras su pancita no para de crecer. Así lo dejó evidenciado a través de su cuenta de Instagram donde compartió un video a la espera de su bebé Luca.



Mica apareció en cámara con luciendo un conjunto de ropa interior negro y mostrando su embarazo en todo su esplendor. "¿Cuál es ese cuerpo perfecto?", se preguntó Viciconte en el posteo.

"Para mí es aquel que está lleno de historias, de marcas que representan momentos únicos y que literalmente han cambiado nuestras vidas", agregó luego.



"Soñar, sentir y ser feliz", cerró la modelo.

Mica Viciconte reveló cuál fue su miedo al enterarse que estaba embarazada

Como toda madre primeriza, para Mica Viciconte transitar las primeras semanas de embarazo estuvo repleto de incógnitas y miedos.

"Cuando me enteré de que estaba embarazada, sentí muchos miedos; sobre todo de poder perderlo. Una se come un poco la cabeza, al menos eso me pasaba a mí", dijo en diálogo con “Cortá por Lozano”.

"No entendía nada y sentía que estaba como inválida... No entendía que estaba embarazada y cuando bajaba por las escaleras me agarraba de las barandas mal... La nutricionista me dijo: 'Mica, relajá, no pasa nada'", cerró.

