Mica Viciconte transita, feliz, su cuarto mes de embarazo y la pancita ya se deja ver; y, por primera vez, la mostró en Instagram con una serie de fotos que publicó este fin de semana tras asistir junto a Fabián Cubero a la boda de unos amigos.

“Noche de casamiento y mucho amor”, escribió el exfutbolista sobre la fiesta en la que la pareja recibió las felicitaciones de sus amigos.

Mica Viciconte lució su pancita de cuatro meses de embarazo en un casamiento.

Mica confirmó la feliz noticia en el set de “MasterChef Celebrity 3”, donde reveló que el bebé que espera es un varón que se llamará Luca.

Para la boda, la modelo lució un sensual vestido camisero azul y unas botas texanas negras para mayor comodidad. El look dejaba a la vista su incipiente pancita que crece día a día, llenando de felicidad a la pareja que hacía tiempo venía buscando al heredero.

Mica Viciconte reveló cuál fue su miedo al enterarse que estaba embarazada

Como toda madre primeriza, para Mica Viciconte transitar las primeras semanas de embarazo estuvo repleto de incógnitas y miedos.

"Cuando me enteré de que estaba embarazada, sentí muchos miedos; sobre todo de poder perderlo. Una se come un poco la cabeza, al menos eso me pasaba a mí", dijo en diálogo con “Cortá por Lozano”.

En línea con ese miedo que tuvo durante las primeras semanas, la participante de “MasterChef Celebrity 3” reveló que para combatirlo, extremó los cuidados en todo las tareas que realizaba, hasta que decidió comenzar a disfrutar el camino.

"No entendía nada y sentía que estaba como inválida... No entendía que estaba embarazada y cuando bajaba por las escaleras me agarraba de las barandas mal... La nutricionista me dijo: 'Mica, relajá, no pasa nada'", cerró.