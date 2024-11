Mica Viciconte es una reconocida deportista, además de su pasión por el modelaje. Siempre que puede, se muestra ejercitando o trabajando su cuerpo de la mejor manera. Entre las disciplinas que practica, se encuentra el tenis. La modelo pudo volver a jugarlo, luego de dar a luz a Luca Cubero. Sin embargo, en las últimas horas, sufrió una terrible caída que le dejó heridas en sus piernas. Viciconte decidió compartir lo ocurrido a sus redes sociales.

Mica Viciconte mostró el registro de la terrible caída que sufrió

En el 2022, y después de dar a luz a Luca Cubero, Mica Viciconte retomó sus clases de tenis y no las abandonó. Inclusive con su trabajo en la televisión, el emprendimiento de decoración, y siendo embajadora de reconocidas marcas de ropa, la modelo continúa jugando uno de sus deportes favoritos, acompañada de Fabián Cubero. Ellos suelen tener partidos con otras parejas amigas, y pasan un buen rato. Eso no quiere decir que los bloopers y caídas no estén.

En las últimas horas, Mica compartió un momento que vivió junto a su esposo y amigos. En medio de un partido de cuatro, y tras salvar un posible punto del equipo contrario, la modelo se resbaló y sufrió una dura caída. Inmediatamente, los presentes se acercaron a ver cómo se encontraba, pero ella se rió y lo publicó como uno de los bloopers. El video que compartió en su cuenta de Instagram provenía de una de las cámaras de la cancha. "Por eso es importante entrenar. Si nos caemos estamos fuertes para levantarnos", bromeó.

Sin embargo, antes de eso, compartió las consecuencias de su caída. "Cuando lo das todo", escribió Mica Viciconte. De esta manera, mostró en un video los golpes en la pierna donde cayó. En el muslo, se podía ver un gran moretón rojo, mientras que la rodilla la tenía raspada y una herida estaba al aire libre. Si bien sus seguidores se preocuparon, ella se lo tomó de la mejor manera, ya que explicó que luego siguió jugando como si nada pasara.

El momento que vivió Mica Viciconte se volvió viral en redes sociales. La modelo no solo muestra sus logros, sino que también comparte que las caídas pueden ser vividas de una buena manera. Con una sonrisa, y una enseñanza, la deportista no bajó los brazos a su pasión por el tenis. Por el contrario, ella siguió jugando acompañada de sus amigos y Fabián Cubero, su pareja y una de sus personas favorita.

A.E