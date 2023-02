Mica Viciconte y Fabián Cubero son una de las parejas más emblemáticas del momento. A un año de haber tenido a su primer hijo, Luca Cubero, la pareja disfruta de su día a día y lo comparten en las redes con sus seguidores.

Viciconte y Cubero se conocieron en 2017 en un "Un sol para los chicos", un programa de El Trece que se realiza en el día de la niñez, pero no fue en ese momento su primer encuentro, ya que nadie sabía nada de la vida del otro.

No fue hasta unas semanas después, gracias a una amiga en común, que Mica y Fabián tuvieron su primera cita. "Yo no quería saber nada porque pensaba que Fabián era un mujeriego, y además me cuesta exponerme porque soy muy tímida. Fue el primer encuentro y la pasamos muy bien”, contó la ex participante de Combate en un entrevista.

Mica Viciconte y Fabian Cubero en sus últimas vacaciones

Meses después de la primera salida, Mica Viciconte confirmó su romance con Fabián Cubero y estallaron las redes sociales por la noticia. Desde aquel entonces, la influencer y conductora de Ariel en su Salsa se involucró de lleno en la vida de las tres hijas de Fabián, que tiene en común con Nicole Neumann, y esto causó la rivalidad con la modelo. Sin embargo, a través de las redes sociales se puede ver que las tres pequeñas se llevan muy bien con la pareja de su papá.

Indiana, Sienna y Allegra Cubero junto a su nuevo hermanito, Fabián Cubero y Mica Viciconte

En octubre del 2021, Fabián Cubero y Mica Viciconte confirmaron que estaban en la dulce espera de su primer hijo, Luca Cubero, quien nació en mayo del 2022. Indiana, Allegra y Sienna Cubero, hijas de la modelo y el ex futbolista, mantienen una tierna relación con su pequeño hermanito a pesar de los enojos de Neumann.

Mica y Fabián luego del parto

Actualmente, Viciconte y Cubero están en plena construcción de su nuevo hogar en uno de los barrios de Nordelta, donde serán vecinos de Nicole Neumann y Manu Urcera. A pesar de haber sido padres y estar planeando una gran mudanza, meses atrás, Mica aseguró que no tiene deseos de casarse con Fabián, pero no descartan la posibilidad de un segundo hijo. Todo depende de Cubero, ya que él sería padre por quinta vez.

