El posteo que hicieron Fabián Cubero y Mica Viciconte que podría encender la polémica con Nicole Neumann

Desde hace unos días, la cosa volvió a ponerse tensa entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, especialmente cuando se supo que Indiana, la hija de ambos, decidió no ir al viaje a Europa con la modelo y que quiere mudarse con su papá.

Las exigencias de la modelo con la alimentación y otras cuestiones habrían llevado a la adolescente a elegir mudarse con el futbolista, quien actualmente está de vacaciones con Mica Viciconte y su hijo Luca.

En medio de estas tensiones, un posteo que se hizo en la cuenta de Instagram de Luca, que administran Mica y Fabián, causó revuelo.

Se trató de una publicación en donde aparecen Indiana, Allegra y Sienna junto a su hermano menor con un texto que podría generar polémica. "Extraño a mis hermanitas. Amo cuando se pelean por mí para ver quién me da de comer, quién me duerme, quién me cambia, quién me besa", rezaba el mensaje.

"¿Quién me va a agarrar primero? Ah, cierto que acá también va a haber discusión. Las amo", cerró el texto en palabras del bebé pero escrito por sus papás.

Hugo, el papá de Mica Viciconte, cuestionó a Nicole Neumann: "No te hace mejor"

La semana pasada salió a la luz el conflicto que vive Nicole Neumann con su hija Indiana. La joven no quiso ir de viaje con su mamá a Europa y prefirió quedarse con sus abuelos. Además, trascendió que quiere dejar de vivir con la modelo y mudarse con Fabián Cubero y Mica Viciconte.

En medio de esta situación, Hugo Viciconte, el papá de Mica, habló de la situación que se habría desencadenado por las exigencias de Nicole con sus hijas, respecto de las comidas.

El hombre cuestionó duramente a la modelo y aseguró: "Ser vegetariano no te hace mejor ni peor", dijo en Socios del Espectáculo.

"Si sos vegetariana y coherente tenés que andar en un auto a pedal", cerró picante, cuestionando la forma de vida de Nicole Neumann.