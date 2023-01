Mica Viciconte y Fabián Cubero: La discordia por un segundo hijo

Mica Viciconte tiene deseos de agrandar su familia con Fabián Cubero, pero la búsqueda de un segundo hijo desencadenó en la discordia de un quinto hijo para el ex futbolista.

Mica Viciconte comenzó el 2023 conduciendo el programa Ariel por la Mañana, por Telefe. Durante la conducción del martes, a casi un año del cumpleaños de Luca, el hijo en común con Fabián Cubero, la deportista confesó que le gustaría agrandar su familia, pero la decisión depende de la cantidad de hijos que Cubero quiera tener.

Mica Viciconte y Fabián Cubero junto a Luca en Año Nuevo

"Sí, ¿por qué no? Me encantaría pero habrá que ver qué dice el padre. Hay que ver si Fabián quiere ir por un quinto", respondió Viciconte luego de que una compañera del estudio le preguntara si le gustaría agrandar la familia. Fabián En medio del asombro por la respuesta de Mica Viciconte, Nicolás Peralta, su compañero, frenó el programa y se metió de lleno a investigar las palabras de la conductora. "Pará, frename todo, esta es 'LA' declaración de Mica en 2023. ¿Querés ser mamá otra vez, de verdad?", le reiteró a Mica.

Mica Viciconte junto a su familia

Fabián Cubero es padre de 3 mujeres que tiene en común con la modelo Nicole Neumann, a su vez, la edad del ex jugador es algo que también deben considerar a la hora de traer otro bebé al mundo. "Sí, re. Yo re quiero pero no depende de mí nomás. Uno más me gustaría", respondió la deportista. Incluso, Viciconte admitió que le gustaría tener una nena y que se lleven pocos años de edad, tal como la diferencia que Mica tiene con su hermano.

Mica Viciconte se quejó del regalo que Fabián Cubero le hizo por Navidad

Durante su programa, Mica Viciconte compartió detalles de los regalos que recibió en las fiestas. Luego de señalar que la cartera que Cubero le regaló, expresó que su pareja "la pifió" en regalarle una billetera de mujer, ya que a ella le gustan las billeteras de hombre. Entre risas, la modelo señaló que "estuvo flojo" al no notar ese detalle.