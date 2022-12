Mica Viciconte se quejó del regalo que le hizo Fabián Cubero para las fiestas: "Le pifió"

Mica Viciconte contó en Ariel en su salsa los regalos que recibió por Navidad y mandó al frente a Fabián Cubero al confesar que le hizo un obsequio de algo que ella no usa.

“Una cartera me llevó, muy linda, muy linda. La billetera la pifió”, reveló la panelista, dando a entender que su pareja no dio con sus específicos gustos.

“Yo uso billetera de hombre. Me gustan esas, y me regaló una billetera de mujer”, explicó Mica, revelando que su molestia fue porque el exfutbolista no estuvo al tanto de este detalle.

“Estuvo flojo, me dijo ‘está bueno que la cambies’, pero no, me gustan (las billeteras) de hombre”,cerró Mica Viciconte.

Mica Viciconte mostró el look combinado de Luca e Indiana Cubero: "Se visten igual"

Mica Viciconte es una de las famosas que más utiliza sus redes sociales para interactuar con sus seguidores. A través de ellas, suele compartir su día a día junto a su familia y seres más cercanos.

En esta oportunidad, la modelo publicó una foto de su hijo Luca junto a una de las tres hijas de Fabián Cubero, Indiana, en la que se los veía con el mismo outfit. "Se visten igual", contó la exCombate.

Tanto la adolescente como el bebé, llevaban remera negra. Algo muy clásico de hermanos: lucir las mismas prendas.