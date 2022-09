Mica Viciconte reveló detalles y algunos pormenores de lo que será el bautismo de su hijo Luca Cubero. El primer hijo varón de Fabián Cubero, nació el pasado 6 de mayo y próximo a cumplir sus primeros cinco meses de vida, ya sus padres contaron que le tienen los padrinos para celebrar esta ceremonia religiosa.

La panelista de Ariel en su salsa habló con del equipo periodístico del programa radial Detrás de Escena (AM 540) y contó, entre otras cosas, que ya tienen los nombres de las personas que serán los padrinos de Luca Cubero.

Mica Viciconte ya eligió los padrinos de Luca Cubero: "Ni se lo imaginan".

"Ninguno de los dos son famosos. Son amigos nuestros de siempre y todavía no encontramos el momento para decírselo", contó Mica Viciconte. La ex Combate agregó: "Los padrinos todavía no saben quiénes son y ni se lo imaginan, pero nosotros ya los tenemos elegidos con Fabi”. Si estás leyendo esta nota y cumplís alguna de las características que la guardavidas contó, fijate que podrías ser vos.

La ceremonia tendrá fecha el sábado 6 de mayo del 2023. El bautismo de Luca Cubero será el mismo día de su primer cumpleaños. ¿La razón? Tanto Mica como Fabián quieren hacer una sola fiesta. "No voy a hacer 200 fiestas. Prefiero una y listo. Incluso no hice ni baby shower, antes del embarazo. ¡Un desastre!”.

La ganadora de MasterChef Celebrity 3 agregó que, su cumpleaños es el 3 de mayo, por lo que su celebración ya pasó a un segundo plano de importancia, pues Luca es ahora lo más importante de su vida y él es quien se lleva todo el protagonismo ahora. La influencer dejó ver con esto que tampoco celebrará su día como lo hacía antes.

Un nuevo video polémico de Fabián Cubero y Mica Viciconte

Porque el público ya los extrañaba, hoy Fabián Cubero compartió un video en el que están Mica Viciconte, Allegra Cubero y Sienna Cubero. El divertido video es un audio viral donde se pide que se muestra algo que rompa los hu** todo el día.

"Un poco de humor Mica, Allegra, Sienna. ¡Te salvaste Indiana!", escribió Fabián en su picante posteo donde las enfoca y justo Mica mira a Allegra. Los fans llegaron al video muchos dejaron en claro que lo hacían solo para leer los comentarios que podrían resultar por parte de los seguidores que apoyan a Nicole Neumann, madre de las tres hijas mayores del exjugador de Vélez.