Micaela Mendelevich fusiona arte con periodismo y fue nominada a los Martín Fierro

Micaela Mendelevich es licenciada en Historia del Arte; estudió Caracterización (maquillaje, escenografía y vestuario) en el Teatro Colón; trabajó en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo de Arte Español Enrique Larreta y el Museo Histórico Saavedra. Actualmente conduce “Esta Mañana”, un magazine diario de actualidad, de 8 a 10, en Radio Ciudad (AM 1110). Es artista plástica y periodista. Y explica como puede transitar esos dos universos aparentemente tan distantes.

“Lo logro haciendo terapia”, bromea quien asegura aprendió a hacer periodismo “por ósmosis”, ya que su padre es el reconocido periodista Pablo Mendelevich, que en su extensa carrera trabajó en diarios, radio y televisión, escribió varios libros y recibió importantes premios.

“A papá ahora lo tengo como columnista político: Era un sueño para nosotros, estamos felices. Siempre hablé mucho con él sobre periodismo. Cuando era chica, lo acompañaba al trabajo y yo jugaba a ‘editar diarios’: él me los corregía. Comencé en la radio con un programa de arte, hacía periodismo cultural con entrevistas a artistas. Ahora hago actualidad, aunque siento que tengo una sensibilidad que muchos periodistas no tienen. Tiene que ver con ser artista plástica. El primer año de pandemia lo entrevisté a Alberto Fernández: una mañana, de la nada, una productora lo llamó y lo enganchó. No había pasado nunca en Radio Ciudad que llamaran al Presidente de la Nación, y noté que fue una entrevista distinta. Tengo una mirada muy Nerd, me re divierte hablar con gente de la NASA, con mujeres científicas y trato de hacer un programa que yo escucharía”, explica.

Micaela Mendelevich se inspira en las enciclopedias británicas del siglo XIX e hizo escenografías para La Peña del Morfi



Micaela Mendelevich estuvo casada con el periodista Rolando Barbano, con quien comparte a dos hijos: Rocco (11) y Nina (6). En “Modo Artista”, viene de presentar su serie “Las cosas brillantes” en BADA, feria de arte directo del artista, en La Rural.

“Mi estilo es figurativo, botánico, me inspiro en las enciclopedias botánicas del siglo XIX. Como en el arte oriental, te podés conmover más con una tetera dibujada que con una obra en un museo. Es la belleza de lo cotidiano lo que más me interesa. Me puse a dibujar en manteles ilustrados, son pequeñas obras hechas a mano, con acuarela, que las podés lavar en el lavarropa y no se salen. Es tela sublimada, una manera de imprimir. La idea es que uses objetos con esos dibujos y te rodees de belleza. A pesar de que tengo dibujos originales enmarcados, me dedico a fabricar objetos. Manteles, lonas, cuadernos, agendas, almohadones, mapas… Y empapelado de pared. Tengo una tienda en mi web, pero además trabajo para marcas”, afirma Micaela, cuyos dibujos también se usaron como escenografía animada en pantallas gigantes, durante la presentación de Luciano Pereyra en el programa “La Peña de Morfi”.

Micaela Mendelevich fue nominada a un Martín Fierro compartiendo terna con Chiche Gelblung

Durante muchos años, Micaela acompañó a su padre a la entrega de los Martín Fierro (Pablo Mendelevich ganó dos estatuillas). Pero en la última ceremonia, “Mica” ya no fue como acompañante, sino como protagonista, ya que estaba nominada por su programa de radio en una terna compartida nada más y nada menos que por Víctor Hugo Morales y Samuel “Chiche” Gelblung.

“No lo podía creer estar junto a esos maestros”. Y agrega que además de sus dos pasiones, el arte y el periodismo, también cría a sus hijos.

“Hago todo junto a ellos, menos la radio, que es cuando están en el colegio. Dibujo mucho en el club Ciudad de Buenos Aires, porque Rocco va a fútbol y Nina también tiene sus actividades. Dibujar tiene algo muy amable con la maternidad porque podés hacerlo al mismo tiempo que estás con ellos”, confiesa y aclara: “En el mundo del arte no te encontrás con gente que lea los diarios todos los días, y en el periodismo no te encontrás con personas que miren cuadros. En un momento me sentí un poco dividida, pero me amigué con esta idea de que no hace falta ser una misma cosa. Las dos actividades me permiten mirar el mundo y traducirlo de acuerdo a mi íntima mirada. Cuando cuento noticias o hago entrevistas tengo una impronta muy personal. Se que no me parezco a nadie porque me conecto con la actualidad con profunda curiosidad”, concluye.



@fabicataldo_

Producción: Alicia Blanco

Fotos: E.Pagés/Perfil

Agradecimientos: Vestuario Mica @prussia_ropa; vestuario niños: @naranjamandarinaropa; productos: @pepcuadernos, @caro.ferrara (cartera), @enamoradainterioresfelices, @mapoteca, @scarfmeargentina, ig @mendelevicha. Make Up y peinado: @sofia_espaciodebelleza para Escuela de Maquillaje de @silvinaroccisano con productos @cosmeticosemolan.