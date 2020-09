¡Cómo creció! Mike Amigorena subió una tierna foto de su hija

Mike Amigorena compartió una tierna foto de Miel, su hija. La pequeña, que es fruto de su relación con Sofía Vítola, está a punto de compartir un año de edad.

"A pasitos de la parada", escribió el actor junto a la postal en la que se ve a la niña a punto de pararse al lado de su cochecito.

Semanas atrás, el actor sorprendió con sus declaraciones y reveló cómo sobrelleva la pandemia y su paternidad. “Soy una persona sensible que llora por todo. La última vez que lloré fue recién. Tengo que aguantarme para no llorar pero por estupideces. No sé. Me conmueve”, dijo en Mitre.

“Lloro todos los días, me emociono. Si seguimos hablando se me van a llenar los ojos de lágrimas. Se me ponen vidriosos. Y eso me encanta. Al principio pensé que que era algo no resuelto y no lo podía ver. Pero no. Es así. Hago eso porque soy así”,aseguró.