La sorprendente revelación íntima de Mike Amigorena

En una entrevista con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", Mike Amigorena habló de su personalidad y se animó a confesar una particular característica que tiene desde hace ocho años. “Soy una persona sensible que llora por todo. La última vez que lloré fue recién. Tengo que aguantarme para no llorar pero por estupideces. No sé. Me conmueve”, comenzó diciendo el artista.

Además añadió: “Lloro todos los días, me emociono. Si seguimos hablando se me van a llenar los ojos de lágrimas. Se me ponen vidriosos. Y eso me encanta. Al principio pensé que que era algo no resuelto y no lo podía ver. Pero no. Es así. Hago eso porque soy así”, dijo y contó que fue un tema de larga charla con su psicólogo: "Fue tema de terapia con el psicólogo. Hace ochos años que lloro. Siempre fui sensible. Después de indagar y de bucear, soy una persona que me conecta lo emotivo con lo sencillo. Depende como esté. Si estoy tenso, no lloro. Puedo ser más frío que cualquier cosa. Es una cualidad que me gusta de mí porque me hace más mediador y más quieto. Más contemplativo".

Luego se introdujo en la charla su pareja, Sofía Vítola y madre de su hija, Miel, que se refirió a la personalidad del actor: “A veces es ridículo. Puede llegar a venir un plomero, y de repente dice ´estoy arreglando este caño´y dice cualquier cosa y a él se le despierta como algo que empieza a llorar por eso. Una situación ridícula. Yo me río y es un momento gracioso. Lo del plomero no pasó pero ha pasado que estábamos en un almuerzo con amigos y una persona dijo algo y Mike se conmovió por la particularidad de una persona generosa. Entonces, se conmueve”, dijo entre risas la flamante madre.